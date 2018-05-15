القلعة تكلف مستشارًا ماليًا لدراسة القيمة العادلة للسهم

رجب عزالدينقالت شركة القلعة للاستشارات المالية، إنها كلفت مستشارًا ماليًا لإعداد دراسة قيمة عادلة للسهم على ضوء مطالبة الرقابة المالية.وأضافت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الثلاثاء، أنها كلفت المستشار المالى المستقل RSM Egypt - Financial Advisory المقيد بسجلات الهيئة برقم 1739 بإعداد در

رجب عزالدين

قالت شركة القلعة للاستشارات المالية، إنها كلفت مستشارًا ماليًا لإعداد دراسة قيمة عادلة للسهم على ضوء مطالبة الرقابة المالية.

وأضافت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الثلاثاء، أنها كلفت المستشار المالى المستقل RSM Egypt – Financial Advisory المقيد بسجلات الهيئة برقم 1739 بإعداد دراسة للقيمة العادلة لسهم الشركة، وملخص لها لتقديمه للهيئة العامة للرقابة المالية.

وطالبت الهئية الشركة فى 24 إبريل الماضى بدراسة قيمة عادلة للسهم، على ضوء ملاحظتها ارتفاع سعر السهم بنسبة 122% منذ بداية العام.

وتخول قواعد القيد والشطب الهيئة العامة للرقابة المالية طلب الشركات المدرجة بدراسة قيمة عادلة للسهم فى حالة وجود تغيير سعري في اتجاه واحد بنسبة أكثر من 50% خلال مدة زمنية لا تتجاوز 3 أشهر، أو بنسبة أكثر من 75% خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر، بما لا يتناسب مع اتجاه مؤشرات السوق أو القطاع.