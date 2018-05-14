القلعة تعلن عن بيع كامل حصتها فى العربية للخدمات

رجب عزالدينأعلنت شركة القلعة للاستشارات المالية اليوم الاثنين عن بيع كامل حصتها البالغة 55% فى أسهم الشركة العربية للخدمات.وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية إنها باعت كامل حصتها فى الشركة العربية للخدمات العاملة فى مجال تجارة التجزئة لشركة Company Holding Arabian مقابل سداد

رجب عزالدين

أعلنت شركة القلعة للاستشارات المالية اليوم الاثنين عن بيع كامل حصتها البالغة 55% فى أسهم الشركة العربية للخدمات.

وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية إنها باعت كامل حصتها فى الشركة العربية للخدمات العاملة فى مجال تجارة التجزئة لشركة Company Holding Arabian مقابل سداد الشركة المشترية جانبا من التزامات الشركة المباعة.

وأعلنت القلعة فى 8 مايو الجارى عن بدء مشاوراتها مع المستشارين الماليين لدراسة بدائل الاقتراض بغرض زيادة ملكيتها غير المباشرة في شركة المصرية لتكرير البترول التى تمتلك منها نسبة غير مباشرة بحوالى 17% .

وقالت الشركة إنها تدرس زيادة الملكية من خلال الاكتتاب في أو الاستحواذ على أسهم اضافية في شركة Orient Investment Properties LTD التابعة لها.

وأعلنت القلعة فى فبراير الماضى، عن خضوع الشركة المصرية للتكرير التابعة لعملية هيكلة مالية لمشروع مسطرد. وقالت الشركة آنذاك إن مكتب محاماة فريشفيلدز بروكهاوس ديرينجر قدم استشارات حول إعادة الهيكلة تتضمن حصول الشركة على قروض إضافية وتعهدات حقوق ملكية بقيمة 500 مليون دولار.