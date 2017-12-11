القلعة: تطوير بنية الدول الأفريقية طريق النمو المنشود

المال - خاص :- قال أحمد هيكل، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة القلعة، "إن سد الفجوة التي تعاني منها بلدان القارة الأفريقية باستثمارات البنية الأساسية تمثل الحل الأمثل لتوظيف الإمكانات الواعدة التي تحظى بها أفريقيا، وأبرزها سرعة النمو السكاني والتوسع الحضري، سعيًا لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحقيق النم

المال – خاص :-

قال أحمد هيكل، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة القلعة، “إن سد الفجوة التي تعاني منها بلدان القارة الأفريقية باستثمارات البنية الأساسية تمثل الحل الأمثل لتوظيف الإمكانات الواعدة التي تحظى بها أفريقيا، وأبرزها سرعة النمو السكاني والتوسع الحضري، سعيًا لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحقيق النمو المستدام.

وأضاف أن مجتمع الاستثمار بات أكثر إلمامًا بأهمية مشروعات البنية الأساسية والعائدات الاستثمارية الجذابة التي تتميز بها”.

جاءت كلمات هيكل خلال أحد الجلسات الفردية التي أجريت ضمن فاعليات مؤتمر “أفريقيا 2017” والذي انعقد هذا العام تحت عنوان “التجارة والاستثمار لأفريقيا ومصر والعالم” بمدينة شرم الشيخ.

وقام هيكل أيضًا بتسليط الضوء على فرص النمو التي تحبو بها القارة الأفريقية وسبل مواجهة وتجاوز مختلف التحديات، في ضوء خبرته الواسعة التي تربو على عشر سنوات من إقامة المشروعات الجذابة بمصر وأفريقيا، حيث تركز استثمارات القلعة على قطاعات محورية تتضمن الطاقة والأسمنت والإنشاءات والنقل والدعم اللوجيستي والأغذية والتعدين.