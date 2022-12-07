«القلعة» تدعو المساهمين لإقرار برنامج منح المديرين المتميزين 5% من الأسهم مجانًا

دعت شركة القلعة للاستشارات المالية المساهمين لاجتماع جمعية عامة غير عادية في 29 ديسمبر الجاري لإقرار برنامج منح شريحة من المديرين والموظفين المميزين 5% من أسهمها مجانًا.

وحصلت القلعة للاستشارات المالية في 30 نوفمبر الماضى على موافقة لجنة القيد بالبورصة المصرية للشروع في إجراءات تنفيذ برنامج الإثابة والتحفيز للمديرين والعاملين.

واشترطت اللجنة دعوة الجمعية العامة للمساهمين للانعقاد في غضون شهر من تاريخ النشر لإقرار هذا البرنامج واعتماده تمهيدًا لتنفيذه في السوق.

ويختص نظام الإثابة والتحفيز بمنح بعض الموظفين والمديرين النشطين حصة صغيرة من أسهم الشركة يستطيعون تداولها (بيعًا وشراءً) تحفيزًا لهم على جهودهم وتشجيعا على الاستمرار وتعزيز روح الانتماء للشركة.

وتتحمل الشركة تكاليف جزء أو كل الفرق بين القيمتين الاسمية والسوقية للأسهم المصدرة لصالح المستفيدين أو تقرر منحهم أسهمًا مجانية، وفقًا لضوابط تنظمها المادة (50) من قواعد القيد والشطب بالبورصة.

القلعة: مدة البرنامج 6 سنوات ويجوز اختيار الشخص للاستفادة أكثر من مرة

د.أحمد هيكل رئيس شركة القلعة

تقول القلعة إن الأسهم المجانية ستمنح للمديرين والموظفين الذين يقع الاختيار عليهم من قبل لجنة الإشراف بالشركة ، مع جواز اختيار الشخص أكثر من مرة للاستفادة من هذا البرنامج الذي يمتد لنحو 6 سنوات.

ولجأت بعض الشركات المدرجة في البورصة المصرية إلى تحفيز العاملين والمديرين لديها بهذه الطريقة، آخرها أوراسكوم للتنمية مصر، كونتكت المالية القابضة، إي فاينانس للاستثمارات الرقمية والمالية.

وأفصحت إي فاينانس مطلع فبراير الماضى عن موافقتها على زيادة رأسمالها بقيمة 35.5 مليون جنيه عبر إصدار 71.1 مليون سهم لصالح العاملين والمديرين بها ، وفقا لنظام الإثابة والتحفيز.

كما أفصحت أوراسكوم للتنمية مصر فى 27 مارس الماضى، عن إصدار 1.5 مليون سهم لصالح الموظفين بالقيمة الاسمية للسهم، في إطار برنامج إثابة وتحفيز للعاملين والمديرين بها.

وأفصحت كونتكت المالية القابضة فى (24 مارس) عن تنفيذ عملية شراء 9.3 مليون سهم جرى إصدارهم لصالح العاملين والمديرين في إطار نظام الإثابة والتحفيز.

كذلك وافقت عمومية شركة راية القابضة للاستثمارات المالية في 26 يونيو الماضى على منح 5% من أسهمها للمديرين والعاملين فى إطار برنامج إثابة وتحفيز يجرى التحضير لإصداره .

كما وافق البنك المصري الخليجي في 27 يوليو الماضي علي تجديد برنامج إثابة وتحفيز للمديرين والعاملين عبر منحهم 3% من الأسهم مجانا كحد أقصى.

تحول قياسي في أداء الشركة إلى الربحية بقيمة 7.3 مليار جنيه فى النصف الأول

أحمد هيكل رئيس مجلس الإدارة

وكشفت أحدث نتائج أعمال لشركة القلعة للاستشارات المالية تحولًا قياسيًا باتجاه الربحية بقيمة 7.3 مليار جنيه خلال النصف الأول المنتهى يونيو 2022 مقارنة بخسائر بلغت 3.2 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من 2021.

وأظهرت قوائم القلعة المجمعة المرسلة للبورصة (29 سبتمبر الماضى)، قفزة هائلة فى الإيرادات إلى 45.6 مليار جنيه خلال النصف المشار إليه، مقارنة بإيرادات بلغت 18.1مليار خلال الفترة المقارنة من 2021.

كما ارتفعت تكاليف النشاط إلى 33.8 مليار جنيه خلال النصف، مقارنة مع تكاليف بلغت 18.1 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة العام الماضى .

فيما أظهرت القوائم المالية المستقلة للشركة الأم تسجيل خسائر بقيمة 831.2 مليون جنيه بنهاية خلال(يناير-يونيو) مقارنة مع خسائر بلغت 194.9 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2021.

وتحول نصيب السهم الأساسى والمخفض من الأرباح المجمعة إلى الربحية بشكل قياسي ليسجل 4.013 جنيه بنهاية يونيو الماضى مقارنة مع نصيب خسائر بلغ 1.77 جنيه خلال الفترة المقارنة من العام السابق.

وتخطط الشركة لزيادة أنشطتها التصديرية خلال الثلاث سنوات القادمة بالتوازى مع أنشطة السوق المحلية لتوفير بدائل الاستيراد والحد من ارتفاع أسعار الواردات نتيجة زيادة تكاليف الشحن العالمية.

وأظهرت آخر نتائج أعمال سنوية للشركة انخفاض خسائر القلعة للاستشارات المالية بشكل ملحوظ إلى 5.7 مليار جنيه خلال العام الماضى، بدفع نمو إيراداتها إلى 45.8 مليار جنيه تقريبا.

وأقرت عمومية القلعة للاستشارات المالية فى اجتماع 20 يوليو الماضى استمرار الشركة رغم تجاوز الخسائر لنصف قيمة حقوق المساهمين، كما أقرت إجراء تغيير طفيف على اسم الشركة بإضافة كلمة للاستثمارات بدلا من للاستشارات.