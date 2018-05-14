القلعة تخطر البورصة بموقف العلامات التجارية فى صفقة العربية للخدمات

رجب عز الدينقالت شركة القلعة للاستشارات المالية إن اتفاق بيع كامل حصتها فى شركة العربية للخدمات والتجارة يحظر على المشترى استخدام العلامة التجارية الخاصة بشركة دينا للاستثمارات الزراعية "مزارع دينا".وأعلنت "القلعة"، صباح اليوم الاثنين، بيع كامل حصتها البالغة 55% فى أسهم الشركة العربية للخ

رجب عز الدين





قالت شركة القلعة للاستشارات المالية إن اتفاق بيع كامل حصتها فى شركة العربية للخدمات والتجارة يحظر على المشترى استخدام العلامة التجارية الخاصة بشركة دينا للاستثمارات الزراعية “مزارع دينا”.

وأعلنت “القلعة”، صباح اليوم الاثنين، بيع كامل حصتها البالغة 55% فى أسهم الشركة العربية للخدمات، العاملة فى مجال تجارة التجزئة، لشركة Company Holding Arabian مقابل سداد الشركة المشترية جانبًا من التزامات الشركة المبيعة، وفقًا لبيان مرسل للبورصة.

وقالت الشركة، فى بيان إلحاقى بختام الجلسة، إن هذه الصفقة تحظر على المشترى استخدام العلامة التجارية الخاصة بشركة “مزراع دينا ” التى تظل تابعة لها، وكذلك الأسماء التجارية الأخرى مثل “دينا فارمز ماركت”، “دينا ماركت”، أو ما شابه ذلك.

وأضاف البيان أن هذا الحظر يشمل استخدام الماركات على المتاجر أو المطبوعات، سواء الوسائل الإلكترونية أو المرئية أو المكتوبة، الخاصة بالشركة المبيعة بدءًا من أغسطس 2018.

ونوهت الشركة بأن تلك الصفقة لا تشمل سوبر ماركت الشادر الكائن على طريق القاهرة– الإسكندرية الصحراوى بشركة دينا للاستثمارات الزراعية ولا أى أصول أو أراضى مزارع دينا التى تظل تابعة للشركة، مشيرة إلى أن الصفقة لن يكون لها تأثير على أعمالها.

وتستحوذ شركة القلعة على 55% من شركة العربية للخدمات والتجارة بصورة غير مباشرة.

وأعلنت “القلعة”، فى 8 مايو الحالى، بدء مشاوراتها مع المستشارين الماليين لدراسة بدائل الاقتراض بغرض زيادة ملكيتها غير المباشرة في شركة المصرية لتكرير البترول التى تمتلك منها نسبة غير مباشرة بحوالى 17%.

وذكرت الشركة أنها تدرس زيادة الملكية من خلال الاكتتاب أو الاستحواذ على أسهم إضافية في شركة Orient Investment Properties LTD التابعة لها.

وأعلنت “القلعة”، فى فبراير الماضى، خضوع الشركة المصرية للتكرير التابعة لعملية هيكلة مالية لمشروع مسطرد. وقالت الشركة آنذاك إن مكتب محاماة فريشفيلدز بروكهاوس ديرينجر قدم استشارات حول إعادة الهيكلة تتضمن حصول الشركة على قروض إضافية وتعهدات حقوق ملكية بقيمة 500 مليون دولار.