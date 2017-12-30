بدور ابراهيم نمو الإيرادات خلال الربع الثالث يعكس المساهمة القوية من شركة طاقة عربية وأسيك للأسمنت وأسكوم و«إنتاج عمان»، التابعة لشركة توازن في سلطنة عمان، والشركة تنجح في تقليص خسائر العمليات غير المستمرة إلى 6.9 مليون جنيه وتسجل صافي خسائر…

بدور ابراهيم

نمو الإيرادات خلال الربع الثالث يعكس المساهمة القوية من شركة طاقة عربية وأسيك للأسمنت وأسكوم و«إنتاج عمان»، التابعة لشركة توازن في سلطنة عمان، والشركة تنجح في تقليص خسائر العمليات غير المستمرة إلى 6.9 مليون جنيه وتسجل صافي خسائر بقيمة 311.7 مليون جنيه نظرًا لارتفاع مصروفات الفائدة

القلعة تحتفل بنمو الإيرادات 2.5 مليار جنيه بالربع الثالث من 2017

أعلنت اليوم شركة القلعة- كود البورصة المصرية CCAP.CA– وهي شركة رائدة في استثمارات الطاقة والبنية الأساسية عن النتائج المالية المجمعة للفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2017، حيث بلغت الإيرادات 2.5 مليار جنيه خلال الربع الثالث من عام 2017، وهو نمو سنوي بمعدل 38% بفضل نمو إيرادات شركتي طاقة عربية وتوازن، بالإضافة إلى الأداء القوي لمجموعة أسيك القابضة وشركة أسكوم. وخلال أول تسعة أشهر من عام 2017 بلغت الإيرادات 6.9 مليار جنيه بزيادة سنوية 28.3%.

وتعكس هذه النتائج نمو إيرادات شركة طاقة عربية في ضوء التأثير الإيجابي لقرار الحكومة برفع الدعم تدريجيًا عن الطاقة وزيادة الأسعار، إلى جانب ارتفاع مساهمة شركة توازن بفضل نمو الطلب على حلول الطاقة البديلة بالإضافة إلى الأداء القوي لشركة «إنتاج عمان» التابعة لتوازن في سلطنة عمان، حيث نجحت في إتمام مشروعها الأول على أن يتم تنفيذ المشروع الثاني فور الحصول على موافقة الحكومة العمانية.

كما ارتفعت المساهمة الإيجابية لمجموعة أسيك القابضة على خلفية نمو حجم الإنتاج بمصنع أسمنت التكامل وارتفاع الأتعاب التي تتقاضاها الإدارة بشركة أسيك للهندسة، فضلاً عن شركة أسكوم التي واصلت تعظيم الاستفادة من الميزة التنافسية لصادراتها ذات العائد الدولاري.

وفي هذا السياق، أوضح أحمد هيكل مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة القلعة، أن الشركة واستثماراتها التابعة واصلت جني ثمار التحولات الجذرية التي طرأت على المشهد الاقتصادي المصري، حيث ينعكس ذلك في تطور الأداء المالي لجميع الاستثمارات التابعة خلال الربع الثالث من عام 2017، مصحوبًا بارتفاع الإيرادات المجمعة لشركة القلعة بمعدل سنوي يقرب من 40% خلال نفس الفترة.

ولفت هيكل أن إدارة الشركة تركز حاليًا على تعظيم مؤشرات الكفاءة التشغيلية بجميع استثماراتها التابعة سعيًا لتحقيق معدلات الربحية المستهدفة وتعظيم العائد الاستثماري للمساهمين.

وتابع هيكل أن الشركة تمضي قدمًا باستراتيجية تنمية محفظة الاستثمارات التابعة مع تقديم الدعم والتوجيه اللازم لتعزيز قدرتها على النمو وسط الأوضاع الاقتصادية الراهنة. ويتجلى ذلك في توسعات شركة طاقة عربية بجميع أنحاء الجمهورية، حيث قامت بافتتاح ثلاث محطات خدمة جديدة منذ بداية العام، كما تعمل حاليًا على إنشاء ست محطات إضافية لتشغيلها خلال الفترة المقبلة. وأضاف أن شركة «إنتاج عمان»، التابعة لشركة توازن في سطنة عمان، واصلت أداءها القوي خلال الربع الثالث، حيث ارتفعت مساهمتها الإيجابية في إجمالي إيرادات وأرباح قطاع الطاقة ونجحت في تنمية المؤشرات المالية الرئيسية مقارنًة بالربع السابق.

وفي قطاع النقل واصلت نايل لوجيستيكس جهودها لطرح باقة متكاملة من خدمات النقل وحلول الدعم اللوجيستي، سعيًا لجذب العملاء الجدد وإبرام المزيد من العقود المربحة، وذلك في ضوء المميزات التنافسية التي تنفرد بها الشركة.

وبلغت الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك 253.6 مليون جنيه خلال الربع الثالث من عام 2017، وهو نمو سنوي بمعدل 182% في ضوء الأداء التشغيلي القوي لشركة توازن وشركتها التابعة “إنتاج عمان”، وكذلك شركتي أسيك للأسمنت وأسكوم.

وسجلت شركة القلعة خسائر من بيع الاستثمارات بقيمة 103.1 مليون جنيه خلال الربع الثالث من عام 2017 على خلفية قيام أسكوم ببيع حصتها البالغة 64.46% بشركة أسكوم بريشيوس ميتالز إثيوبيا إلى شركة .Allied Gold Corp في يوليو 2017. ومن جانب آخر بلغت خسائر العمليات غير المستمرة 6.9 مليون جنيه خلال الربع الثالث من عام 2017، وهو تحسن ملحوظ مقابل 119 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

ومن جانبه، قال هشام الخازندار الشريك المؤسس والعضو المنتدب لشركة القلعة، أن نتائج الربع الثالث شهدت تحسن مؤشرات الأداء المالي ولاسيما نمو هامش الربح وارتفاع الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك بمعدل ثلاث مرات مقارنًة بنفس الفترة من العام الماضي، وهو ما يعكس نجاح استراتيجية القلعة لتحسين الكفاءة التشغيلية في محفظة الاستثمارات التابعة وكذلك تطوير أعمال الشركة. وأشار الخازندار أن القلعة نجحت في تقليص خسائرها من العمليات غير المستمرة بشكل ملحوظ خلال نفس الفترة.

وأضاف الخازندار أن تراجع الربحية خلال الفترة يعكس زيادة مصروفات الفائدة على ديون القلعة المقومة بالدولار الأمريكي، وهو ما تعمل الشركة على تجاوزه خلال المرحلة القادمة حيث ترتقب الانتقال إلى حيز الربحية بعد تشغيل مشروع الشركة المصرية للتكرير الذي بلغ معدل اكتماله 95.7% حتى ديسمبر 2017.

وبلغت مصروفات الفائدة البنكية 281.6 مليون جنيه خلال الربع الثالث من عام 2017، وهو ارتفاع سنوي بمعدل 91% نظرًا لتأثير تعويم الجنيه خلال نوفمبر 2016 على ديون القلعة المقومة بالدولار الأمريكي.

وعلى هذه الخلفية سجلت النتائج المالية المجمعة لشركة القلعة صافي خسائر بقيمة 311.7 مليون جنيه خلال الربع الثالث من عام 2017، مقابل 214.5 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.