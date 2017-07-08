القلعة تتصدر الشركات الأنشط تداولا بالبورصة

تصدرت شركة القلعة للاستثمارات المالية قائمة أنشط 10 شركات من حيث كمية التداول بسوق داخل المقصورة بالبورصة المصرية، خلال الأسبوع الماضى، بحجم تداول 120.5 مليون ورقة، وبقيمة تداول 186.5 مليون جنيه، تلتها شركة أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولجيا القابضة، بحجم تداول 166.3 مليون ورقة، وقيمة تداول 111.7 مليون جنيه.

ووفا لتقرير صادر عن البورصة حصلت “المال” على نسخة منه، احتلت مجموعة عامر القابضة المركز الثالث، بحجم تداول 162.3 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 59.1 مليون جنيه، تلتها مجموعة بورتو القابضة بحجم تداول 145.5 مليون ورقة، وبقيمة تداول 55.6 مليون جنيه.

يذكر أن المؤشر الرئيسي للبورصة “egx30” قد تراجع بنحو 0.19% إلى مستوى 13370 نقطة، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بينما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “EGX70” بنسبة 3.76% ليصل إلى 674 نقطة، وإمتد الصعود إلى المؤشر الأوسع نطاقا “egx100” بنسبة 2.47% ليصل إلى 1546 نقطة.