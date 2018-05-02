القلعة تبيع حصتها في شركة بنيان للتجارة بقيمة 162 مليون جنيه

مصطفى طلعتقالت القلعة للاستشارات المالية، إن قيام شركتها التابعة MENA Home Furnishings Malls Ltd (BVI)، بتوقيع اتفاقية لبيع كامل حصتها من أسهم "بنيان للتجارة والتنمية"، الشركة المالكة لمول ديزاينوبوليس إلى (Realty Sky) التابعة لـ(DIFC )Holding Investment Compass.وأشارت القلعة، في افصاح منشور على

مصطفى طلعت

قالت القلعة للاستشارات المالية، إن قيام شركتها التابعة MENA Home Furnishings Malls Ltd (BVI)، بتوقيع اتفاقية لبيع كامل حصتها من أسهم “بنيان للتجارة والتنمية”، الشركة المالكة لمول ديزاينوبوليس إلى (Realty Sky) التابعة لـ(DIFC )Holding Investment Compass.

وأشارت القلعة، في افصاح منشور على شاشات تداول البورصة، اليوم الأربعاء، إلى أنها ستحصل على 162 مليون جنيه، مقابل صافي حقوق ملكيتها بعد خصم الإلتزامات عند إتمام التنفيذ.

وأوضحت أنه من المقرر أن يتم تنفيذ الصفقة بعد تلبية بعض المتطلبات والشروط التنظيمية، علمًا بأن نصيب القلعة في ملكية شركة بنيان يبلغ 60% بصورة غير مباشرة.