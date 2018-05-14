القلعة: بدء تشغيل المصرية للتكرير اعتبارا من نوفمبر

رجب عزالدينقالت شركة القلعة للاستشارات المالية اليوم الإثنين، إنها ستبدأ التشغيل التجريبى لشركتها التابعة "المصرية للتكرير" اعتبارا من نوفمبر 2018.وأعلنت القلعة فى 8 مايو عن بدء مشاوراتها مع المستشارين الماليين لدراسة بدائل الاقتراض بغرض زيادة ملكيتها غير المباشرة في شركة المصرية لتكرير البترول



رجب عزالدين

قالت شركة القلعة للاستشارات المالية اليوم الإثنين، إنها ستبدأ التشغيل التجريبى لشركتها التابعة “المصرية للتكرير” اعتبارا من نوفمبر 2018.

وأعلنت القلعة فى 8 مايو عن بدء مشاوراتها مع المستشارين الماليين لدراسة بدائل الاقتراض بغرض زيادة ملكيتها غير المباشرة في شركة المصرية لتكرير البترول التى تمتلك منها نسبة غير مباشرة بحوالى 17% .

وقالت الشركة إنها تدرس زيادة الملكية من خلال الاكتتاب في أو الاستحواذ على أسهم اضافية في شركة Orient Investment Properties LTD التابعة لها.

وأعلنت القلعة فى فبراير الماضى، عن خضوع الشركة المصرية للتكرير التابعة لعملية هيكلة مالية لمشروع مسطرد، وقالت الشركة آنذاك إن مكتب محاماة فريشفيلدز بروكهاوس ديرينجر قدم استشارات حول إعادة الهيكلة تتضمن حصول الشركة على قروض إضافية وتعهدات حقوق ملكية بقيمة 500 مليون دولار.

وتوقعت الشركة قبل ذلك أن تبدأ الشركة المصرية لتكرير البترول فى إنتاج المشتقات البترولية من مشروع مسطرد في سبتمبر 2018.

ويتوزع هيكل مشروع المصرية للتكرير بواقع 24% لهيئة البترول، و76% لعدد من المستثمرين المصريين والعرب والأجانب.

