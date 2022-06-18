القلعة : الأحكام الصادرة ضدد ممثلي الشركة ابتدائية غيابية صدرت دون علم أو حضور منا

علقت شركة القلعة للاستشارات المالية بشأن ما تداولته بعض المواقع الإخبارية عن صدور أحكام ضد ممثلي شركة القلعة للاستشارات المالية.

وأوضحت الشركة تود الإحاطة بأن تلك الأحكام ما هي إلا أحكام إبتدائية غيابية بشأن نزاع تجاري قد صدرت دون علم أو حضور الشركة أو ممثليها ، وأنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية بشأن تلك الأحكام ، وتؤكد الشركة على قيامها باتخاذ كافة الخطوات القانونية تجاه ما قام به علي بن حسن علي دايخ من إجراءات بشأن ذلك النزاع.



وتنوه الشركة أن محاولات التركيز إعلامياً على إسم شركة القلعة أو رئيس مجلس إدارتها الدكتور أحمد محمد حسنين هيكل لن يثنيها عن إتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي تحفظ حقوقها وحقوق مساهميها ، كما تؤكد الشركة أن لديها الملاءة المالية الكافية التي تمكنها من تنفيذ ما قد تؤول إليه تلك النزاعات.