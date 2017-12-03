القلا يستبعد اندماج الكيانات الصغيرة في القطاع التعليمي

استبعد محمد القلا، العضو المنتدب بشركة القاهرة للاستثمار والتنمية، وجود اندماجات بين الكيانات الصغيرة بالقطاع التعليمي.

ورجح خلال كلمته بمؤتمر الـCOEs حدوث عدد من عمليات الاستحواذ الممولة من الخارج,

في سياق متصل، نصح القلا بالاستثمار في قطاع التعليم بمناطق الدلتا على المدى المتوسط، وبلاد الصعيد خلال الأجل الطويل خلال الـ٥ سنوات المقبلة.

وأضاف أن تمثيل القطاع الخاص في مناطق الدلتا يعد ضعيفا جدًا، ما يؤهل لنجاح الاستثمار في هذه المناطق.