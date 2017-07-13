القفزات السعرية تطيح بالسيارات الاقتصادية من المنافسة

45 طرازًا تهوي بأكثر من 50 %أحمد شوقيتسببت القفزات السعرية التي شهدتها سوق السيارات خلال الأشهر الماضية في تراجع تنافسية العديد من الطرازات، على رأسها السيارات التي كانت تصنف على أنها اقتصادية، باعتبار ملاءمة أسعارها لذوي الدخول المتوسطة، واتضح ذلك في تراجع مبيعات هذه الطرازات بشكل مل

45 طرازًا تهوي بأكثر من 50 %

أحمد شوقي

تسببت القفزات السعرية التي شهدتها سوق السيارات خلال الأشهر الماضية في تراجع تنافسية العديد من الطرازات، على رأسها السيارات التي كانت تصنف على أنها اقتصادية، باعتبار ملاءمة أسعارها لذوي الدخول المتوسطة، واتضح ذلك في تراجع مبيعات هذه الطرازات بشكل ملحوظ، فوفق رصد شمل العشرات من الطرازات المتداولة في السوق المحلية خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالى مقارنة بنظيراتها فى 2016، تبين تراجع مبيعات 45 طرازًا بنسب تجاوزت %50 ووصلت أحيانًا لـ %95.

يقول حسين مصطفى، المدير التنفيذي لرابطة مصنعي السيارات، إن حالة الركود الناجم عن ارتفاع الأسعار، أثرت بشكل ملحوظ على مبيعات العديد من السيارات التي كانت تصنف على أنها سيارة اقتصادية رخيصة الثمن؛ باعتبار أنها كانت في متناول بعض الشرائح المجتمعية ذات الدخول المنخفضة.

ولفت إلى أن أسعار بعض الطرازات قفزت من مستوى 70 ألف جنيه تقريبًا خلال أول 5 شهور من 2016 لتقارب حاليا 200 ألف جنيه، بعد الزيادات السعرية التي لجأت إليها الشركات على خلفية تعويم الجنيه، وزيادة الجمارك تبعا لذلك، لافتًا إلى أن المبيعات تأثرت أيضا بزيادة تكلفة تشغيل السيارة، بعد الزيادات المتتالية بأسعار الوقود.

وأوضح أن تكاليف التشغيل تعتبر مؤثرة في القرارات الشرائية لدى بعض الشرائح المجتمعية الأقل دخلًا، نافيًا تأثر عملاء السيارات الفاخرة بهذه الزيادات، سواء في تكاليف التشغيل، أو في أسعار السيارات، لأن عملاءها من الأغنياء، الذين لا يتأثرون بهذه المتغيرات بالنسبة لقرارات الشراء أو استبدال السيارة.

وأشار إلى أن السيارات أقل من 1600 سي سي تأثرت بتشديد الإجراءات البنكية الخاصة بالحصول على قروض السيارات، أهمها وضع حد أقصى لقسط السيارة من إجمالي الدخل المثبت رسميًا منذ يناير 2016.

وأضاف أن البديل أمام هذه الشرائح اللجوء إلى التقسيط المباشر من خلال شركات السيارات، لكن نسب الفائدة لديها مرتفعة مقارنة بالقطاع المصرفي؛ ما أدى لخروج شرائح مجتمعية كاملة من بين العملاء المحتملين لسوق السيارات.

وأشار محمد الشوربجي، مدير شركة سينا موتورز، إلى أن تآكل القدرة الشرائية للعملة المحلية أدى إلى ارتفاع أسعار العديد من الطرازات، فأصبح الوكلاء أمام خيارين الأول، رفع الأسعار للحفاظ على رأس المال، ما يؤدي إلى زيادة مستوى الركود، الثاني، البيع بأقل من سعر الاستيراد، ما يؤدي لتحمل خسائر.

وأوضح أن كثيرا من الوكلاء فضلوا الخيار الأول، ما أدى لتراكم المخزون لديهم وتراجع مبيعات السيارات، مشيرا إلى مواجهة بعض الوكلاء مشكلات تتعلق بتدبير العملة، وعدم القدرة على الاستيراد.

وأشار إلى أن الركود أصاب أيضًا السيارات الخليجية، وأصبحت مبيعاتها شبه متوقفة.