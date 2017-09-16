القعلة أنشط الشركات في قيمة التعاملات وعامر جروب الأكثر تداولا

منى عبدالباري: استحوذت مجموعة عامر القابضة (عامر جروب)، على صدارة الشركات المدرجة بالبورصة الأسبوع الماضي، من حيث كمية التداول ب544.8 مليون ورقة مالية، بقيمة تداول 192.6 مليون جنيه، فيما استحوذت شركة القلعة للاستشارات المالية على موقع الصدارة بالشركات الأعلى تداولا…

منى عبدالباري:

استحوذت مجموعة عامر القابضة (عامر جروب)، على صدارة الشركات المدرجة بالبورصة الأسبوع الماضي، من حيث كمية التداول ب544.8 مليون ورقة مالية، بقيمة تداول 192.6 مليون جنيه، فيما استحوذت شركة القلعة للاستشارات المالية على موقع الصدارة بالشركات الأعلى تداولا من حيث القيمة بـ 586.9 مليون جنيه.

وجاءت القلعة أيضا في المرتبة الثالثة من حيث الشركات الأنشط في كمية التداول البالغة 409.6 مليون ورقة مالية، فيما جاءت مجموعة بورتو جروب (بورتو جروب) في المرتبة الثانية بكمية تداول 422.3 مليون ورقة مالية.

وجاءت في المراكز الرابعة والخامسة من حيث الشركات الأعلى بكمية التداول أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا، والمصرية للمنتجعات السياحية بكمية 220.2 مليون ورقة مالية، و113.4 مليون ورقة مالية.

وتذيل القائمة شركات إعمار مصر للتنمية، وبالم هيلز للتعمير، بكمية 53.4 مليون ورقة مالية، و47.5 مليون ورقة مالية على الترتيب.

وأغلقت البورصة الأسبوع الماضي تعاملاتها على ارتفاع جماعي لمؤشراتها، حيث ارتفع المؤشر الرئيسي للسوق EGX30 بنسبة 1.3% إلى مستوى 13.611 نقطة، فيما سجل مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 ارتفاعا بنسبة 7.7% ليصعد إلى مستوى 743 نقطة.