القطن يكسر رقما قياسيا جديدا.. قنطار «جيزة 96» يسجل 6725 جنيها بمزاد كفر الشيخ

اشتعلت أسعار القطن مجددا في مزاد اليوم 4-11-2021، بكفر الشيخ، مسجلة رقما قياسيا جديدا، حيث وصل سعر قنطار القطن لصنف «جيزة 96» بمزاد اليوم لنحو 6725 جنيها للقنطار، مقابل سعره البالغ 6700 جنيه في آخر مزاد نظم لهذا الصنف أكتوبر الماضي.

واقتصنت شركتا أبو مضاوي والنيل الحديثة مزاد كفر الشيخ اليوم لصنف «جيزة 96».

ويبلغ إنتاج مصر من القطن لعام 2021 نحو 1.6 مليون قنطار، بينها 1.5 مليون لأصناف وجه بحرى و100 ألف فقط لوجه قبلى، ولا يوجد أى مخزون للأقطان من الموسم الماضى.

وعممت الحكومة لأول مرة منظومة المزاد العلنى لتسويق محصول القطن لعام 2021 على كل المحافظات المنتجة للقطن، بعد أن طبقته بشكل جزئى على محافظات كفر الشيخ والشرقية وبنى سويف والفيوم العام الماضى، وبنى سويف والفيوم فى 2019 .

ويبلغ عدد شركات تجارة القطن 270 مسجلة تحت مظلة لجنة تنظيم تجارة القطن بالداخل، وتدير منظومة المزاد شركة مصر لتجارة وحليج الأقطان، وهى الشركة التابعة للقابضة للغزل والنسيج التابعة لوزارة قطاع الأعمال.