اقتصاد وأسواق

القطن يقفز إلى 3865 جنيها للقنطار بالفيوم

تهدف المنظومة الجديدة إلى تنظيم وتحسين عملية تداول الأقطان
عصام عميرة 1:19 م, السبت, 11 سبتمبر 21 1:19 م, السبت, 11 سبتمبر 21

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أقفلت أحدث جلسات المزادات العلنية لبيع الأقطان ضمن منظومة التداول الجديدة للموسم 2021-2022، على سعر 3865 جنيها للقنطار الواحد بمحافظة الفيوم.

وذكرت وزارة قطاع الأعمال العام فى بيان اليوم السبت، أنه كان سعر فتح المزاد طبقا للإحصائية الواردة من هيئة تحكيم واختبارات القطن قد بلغ 2619 جنيها، إذ تمت الترسية لصالح شركة “أولام إيجيبت” لعدد 872 كيسا بوزن 983 قنطارا، وتم توريد الكمية إلى محلج الفيوم المطور.

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يشار إلى أن منظومة تداول القطن الجديدة يجري تطبيقها على جميع المحافظات للموسم 2021-2022، حيث تعتمد على بيع الأقطان من خلال نظام المزاد في مراكز للتجميع بكل مركز إداري في المحافظات حسب المساحات المزرعة باليقين، وتوفر هذه المراكز أكياس الجوت والدوبارة القطنية للمزارعين لتعبئة الأقطان بها وتسليمها للمراكز مرة أخرى للمزايدة عليها بين شركات التجارة.

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وتعتمد آلية تحديد سعر فتح المزادات، التي حددتها اللجنة الوزارية للقطن، على حساب هامش زيادة 40% لأقطان الوجه البحري، و20% لأقطان الوجه القبلي عن السعر العالمي للأقطان قصيرة التيلة.

وتهدف المنظومة الجديدة إلى تنظيم وتحسين عملية تداول الأقطان والحفاظ على نظافتها وجودتها، وبالتالي زيادة تنافسيتها عالميا، مع تحقيق أعلى عائد للمزارع مقابل أقطانه من خلال المزايدة.

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بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

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