اقتصاد وأسواق

القطن يسجل رقما قياسيا جديدا.. والقنطار يلامس 5630 جنيها

فى مزاد كفر الشيخ أمس
دعاء حسني 9:11 ص, الأثنين, 18 أكتوبر 21 9:11 ص, الأثنين, 18 أكتوبر 21

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سجل سعر القطن فى مزاد بحرى بمحافظة كفر الشيخ أمس، أعلى مستوى منذ بداية الموسم التسويقى الجديد فى سبتمبر الماضى، بلغ 5630 جنيها للقنطار «جيزة 96» ليحقق بذلك رقما قياسيا جديدا لمحصول 2021.

وارتفع سعر أصناف وجه بحرى خلال مزاد أمس، بين 115 – 220 جنيها للقنطار «جيزة 96» و«جيزة 94» على التوالى.

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وسجل سعر قنطار «جيزة 96» نحو 5630 جنيها بارتفاع 115 جنيها عن الأسبوع الماضي البالغ 5515 جنيها، واقتنصت المزاد شركة «أبو مضاوى».

 وسجل سعر قنطار «جيزة 94» نحو 5265 جنيها، بارتفاع 220 جنيها مقابل 5045 أعلي سعر له  فى مزاد أمس الأول.

واقتنصت 7 شركات مزاد كفر الشيخ وهى: «النيل الحديثة؛ الفريد، أبو مضاوى، أولام، الإخلاص، العمدة، رجب».

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وفي مزاد وجه قبلي بالفيوم، تراجع سعر قنطار القطن «جيزة 95» بنحو 485جنيها، ليسجل 4015 جنيها.

 واقتنصت شركتا أبو مضاوي، والوطنية المزاد أمس بالفيوم.

وعممت الحكومة لأول مرة منظومة المزاد العلني على جميع المحافظات المنتجة للقطن لموسم 2021، بعد أن طبق جزئيا على 4 محافظات فى 2020 وعلي  محافظتين فقط فى 2019.

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ويبلغ إنتاج مصر من القطن خلال عام 2021 نحو 1.6 مليون قنطار.

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بقلم دعاء حسني

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