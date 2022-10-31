القطن يرتفع 250 جنيهاً فى مزاد كفر الشيخ

سجلت أسعار القطن فى مزاد كفر الشيخ الذى أقيم أمس السبت، 4050 جنيهًا للقنطار، بزيادة 250 جنيهًا على آخر مزاد تم تنظيمه فى الوجه البحرى الأسبوع الماضى.

قالت مصادر لـ«المال» إن 8 شركات عاملة فى مجال تجارة الأقطان اقتنصت مزادات محافظة كفر الشيخ، بإجمالى كميات سجلت 10186 قنطارًا.

وذكرت المصادر أن شركة «أبو مضاوى» استحوذت على %73 من الأقطان المتداولة فى المزاد، بكمية سجلت 6411 قنطارًا، فيما توزعت الحصة المتبقية على «الشجرة الطيبة» بواقع 1137، و«أم القرى» 209، و«الفرج» 702، و«يارن» 390، و«المحب» 266 ، و«الكريم» 810، و«الفريد»261 قنطارًا. وألمحت المصادر إلى أن المزاد شمل 24 منطقة تجميع بقرى ومراكز محافظة كفر الشيخ.

يشار إلى أن إجمالى مساحة محصول القطن المزروعة خلال الموسم الحالى سجلت 336 ألف فدان.

جدير بالذكر أن منظومة تداول القطن الجديدة يجرى تطبيقها للعام الرابع على التوالى، وتعتمد على بيع المحصول عبر نظام المزاد فى مراكز التجميع فى المحافظات حسب المساحات المزروعة.

وتوفر هذه المراكز أكياس الجوت والدوبارة القطنية للمزارعين لتعبئة الأقطان، وتسليمها مرة أخرى للمزايدة عليها بين شركات التجارة.

وتهدف المنظومة إلى تنظيم وتحسين عملية تداول الأقطان، والحفاظ على نظافتها وجودتها، وبالتالى زيادة تنافسيتها عالميًا، مع تحقيق أعلى عائد للمزارع.