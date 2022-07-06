القطبان يشاركان بدوري الأبطال.. اتحاد الكرة يعلن أسماء الأندية المشاركة في البطولات الإفريقية

أرسل الاتحاد المصري لكرة القدم إلى نظيره الإفريقي “كاف” قائمة الأندية المصرية المشاركة في بطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية، بموسم 2022/2023.

وكان اتحاد الكرة ورابطة الأندية المصرية أعلنا أن الدور الأول سيكون بمثابة الحد فاصل لتحديد المتأهلين للبطولات الإفريقية.

وأجل كاف الموعد النهائي لتقديم طلبات مشاركة الأندية في البطولات الإفريقية بواسطة الاتحادات الأعضاء إلى 31 يوليو الحالي.

وحُددت أسماء الأندية المصرية المشاركة بعد انتهاء مباريات الدور الأول للدوري المصري في الموسم الحالي.

ووفقًا لترتيب جدول الدوري، فإن الزمالك والأهلي سوف يشاركان في بطولة دوري أبطال إفريقيا، بينما يشارك بيراميدز وفيوتشر في كأس الكونفدرالية.