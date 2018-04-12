القطاع المصرفي يدعم مركزه المالي بقيمة 850.7 مليار جنيه خلال 2017

سيد بدر دعمت البنوك المحلية مراكزها المالية بقيمة 850.7 مليار جنيه، خلال العام الماضي، لتصل إلى 4.813 تريليون جنيه، في نهاية ديسمبر 2017، مقابل 3.963 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2016. وخلال العام الماضي دعمت البنوك أرصدتها في الخارج لتصل إلى…

سيد بدر

دعمت البنوك المحلية مراكزها المالية بقيمة 850.7 مليار جنيه، خلال العام الماضي، لتصل إلى 4.813 تريليون جنيه، في نهاية ديسمبر 2017، مقابل 3.963 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2016.

وخلال العام الماضي دعمت البنوك أرصدتها في الخارج لتصل إلى 296.424 مليار جنيه، بنهاية العام الماضي، مقابل 112.392 مليار جنيه بنهاية 2016، بزيادة 184.032 مليار جنيه.

ودعمت البنوك رؤوس أموالها المدفوعة بقيمة 26.9 مليار جنيه خلال العام الماضي، لمواكبة التطورات الاقتصادية وتأثرها بتعويم العملة المحلية لتصل إلى 140.901 مليار جنيه، مقابل 113.975 مليار جنيه بنهاية العام السابق عليه.