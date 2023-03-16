القطاع المصرفى فى السعودية والأردن : نظامنا فى مأمن من تداعيات انهيار البنوك الأمريكية

قال محافظ البنك المركزي السعودي أيمن السياري في مقابلة مع تليفزيون العربية اليوم الخميس إن البنوك السعودية ليس لها تعاملات مع المصارف الأمريكية المتعثرة، بحسب وكالة رويترز.

وأضاف “السياري” أن المركزي السعودي قد فعل مؤخرا أدوات تكميلية لتوفير السيولة في النظام المصرفي وقال إن القروض غير المنتظمة في السعودية لا تتجاوز 1.8%.

على صعيد آخر، أكد البنك المركزي الأردني اليوم الخميس عدم وجود تداعيات سلبية على القطاع المصرفي في المملكة من الأوضاع المالية التي تعرض لها كل من بنكي سيلكون فالي وسيجنتشر الأمريكيين.

وبين البنك في بيان صحفي أن البنوك الأردنية لا تملك أية ودائع أو توظيفات أو معاملات مالية لدى أي من البنكين.