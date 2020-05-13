القطاع المصرفى المصرى ضمن أقوى 5 قطاعات فى العالم العربى بنهاية 2019

من حيث الأصول

أفصح اتحاد المصارف العربية ، عن أقوى القطاعات المصرفية فى العالم العربى حيث احتل القطاع المصرفى المصرى المركز الرابع من حيث الأصول بنهاية عام 2019.

وبحسب تقرير صادر عن اتحاد المصارف العربية ، فإن القطاع المصرفي الإماراتي جاء المرتبة الأولى بين القطاعات المصرفية العربية بالنسبة لحجم الاصول، والتي بلغت حوالي 840.3 مليار دولار عام 2019 ، يليه القطاع المصرفي السعودي بأصول مجمعة بلغت 701.6 مليار دولار.

القطاع القطرى فى المرتبة الثالثة

وجاء القطاع المصرفى القطرى فى المرتبة الثالثة بحجم اصول بلغ (430.3 مليار دولار) ، فى حين احتل القطاع المصرفى المصرى المركز الرابع بأصول بلغت 368.8 مليار دولار يليه الكويتي بإصول 230.5 مليار دولار – نهاية الفصل الثالث 2019.

ثم جاء القطاع المصرفى اللبانى (213.8 مليار دولار)، ، فالبحريني (حوالي 204.9 مليار دولار)، فالمغربي (حوالي 149 مليار دولار)، فالجزائري (حوالي 136 مليار دولار– نهاية الفصل الأول 2019) فالعراقي (110 مليار دولار – نهاية الفصل الثالث 2019).

وقال التقرير إن القطاع المصرفي العُماني يلى تلك القطاعات حيث بلغت موجوداته المجمعة 92.7 مليار دولار، ثم الليبي (نحو 80 مليار دولار)، فالأردني (75.7 مليار دولار)، فالتونسي (حوالي 44.6 مليار دولار – نهاية الفصل الثالث 2019)، فالفلسطيني (17.9 مليار دولار)، فالسوداني (حوالي 12.2 مليار دولار – نهاية الفصل الأول 2018)، فالموريتاني (3.5 مليار– لنهاية الفصل الثاني 2019).