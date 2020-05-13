بنـــوك

القطاع المصرفى المصرى ضمن أقوى 5 قطاعات فى العالم العربى بنهاية 2019

من حيث الأصول
أحمد الدسوقي 12:46 ص, الخميس, 14 مايو 20 12:46 ص, الخميس, 14 مايو 20

شارك الخبر مع أصدقائك

أفصح اتحاد المصارف العربية ، عن أقوى القطاعات المصرفية فى العالم العربى حيث احتل القطاع المصرفى المصرى المركز الرابع من حيث الأصول بنهاية عام 2019.

وبحسب تقرير صادر عن اتحاد المصارف العربية ، فإن القطاع المصرفي الإماراتي جاء المرتبة الأولى بين القطاعات المصرفية العربية بالنسبة لحجم الاصول، والتي بلغت حوالي 840.3  مليار دولار عام 2019 ، يليه القطاع المصرفي السعودي بأصول مجمعة بلغت 701.6 مليار دولار.

القطاع القطرى فى المرتبة الثالثة

وجاء القطاع المصرفى القطرى فى المرتبة الثالثة بحجم اصول بلغ (430.3 مليار دولار) ، فى حين احتل القطاع المصرفى المصرى المركز الرابع بأصول بلغت 368.8 مليار دولار يليه الكويتي بإصول 230.5 مليار دولار – نهاية الفصل الثالث 2019.

ثم جاء القطاع المصرفى اللبانى (213.8 مليار دولار)، ، فالبحريني (حوالي 204.9 مليار دولار)، فالمغربي (حوالي 149 مليار دولار)، فالجزائري (حوالي 136 مليار دولار– نهاية الفصل الأول 2019) فالعراقي (110 مليار دولار – نهاية الفصل الثالث 2019).

وقال التقرير إن القطاع المصرفي العُماني يلى تلك القطاعات حيث بلغت موجوداته المجمعة 92.7 مليار دولار، ثم الليبي (نحو 80 مليار دولار)، فالأردني (75.7 مليار دولار)، فالتونسي (حوالي 44.6 مليار دولار – نهاية الفصل الثالث 2019)، فالفلسطيني (17.9 مليار دولار)، فالسوداني (حوالي 12.2 مليار دولار – نهاية الفصل الأول 2018)، فالموريتاني (3.5 مليار– لنهاية الفصل الثاني 2019).  

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم أحمد الدسوقي

ملف الكاتب أحمد الدسوقي

اقرأ أيضاً

اتحاد المصارف العربية : أصول القطاع المصرفى العربى تصل إلى 3.71 تريليون دولار

أحمد الدسوقي 1:21 ص, الخميس, 14 مايو 20

اتحاد المصارف يرصد توجهات البنوك العربية بعد أزمة كورونا

سيد بدر 1:20 ص, الخميس, 14 مايو 20

اتحاد المصارف : 7% زيادة فى قروض القطاع المصرفى العربى خلال 2019

أحمد الدسوقي 11:57 م, الأربعاء, 13 مايو 20

«الأهلى المصرى» ضمن قائمة أكبر 10 بنوك عربية خلال 2019

سيد بدر 11:56 م, الأربعاء, 13 مايو 20

«المصارف العربية»: بازل تؤجل تنفيذ متطلبات معيار 3 حتى يناير 2023 لمواجهة «كورونا»

سيد بدر 10:39 ص, الأثنين, 4 مايو 20

المصارف العربية : كورونا يطرح اثار خطيرة على النفط والتجارة والسياحة و السيارات

محمد سالم 1:04 م, الخميس, 12 مارس 20