القطاع المالي غير المصرفي يُهيمن على 23% من تداولات البورصة المصرية اليوم

هيمنت أسهم القطاع المالي غير المصرفي على نحو 23% من تداولات البورصة المصرية المحققة بنهاية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء بقيمة 342.2 مليون جنيه .

وبلغ إجمالي قيم التداولات علي الأسهم 1.49 مليار جنيه، ووصل عدد الأسهم المتداولة إلي 200 سهما، ارتفع منهم 81 ، وتراجع 37 ، فيما استقر 82 سهما دون تغيير.

و أنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم، الثلاثاء 18-7-2023، على ارتفاع جماعي بمكاسب سوقية نحو 7 مليارات جنيه.

وصعد مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، بنسبة 0.55%، ليغلق عند مستوى 17608 نقطة.

وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنحو 0.07%، عند مستوى 3444 نقطة، و مؤشر البورصة الأوسع نطاقا EGX100، بنحو 0.36%، عند 5130 نقطة.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والعرب ، نحو الشراء، بصافي قيمة 61.46 مليون جنيه، و 53 مليون علي الترتيب، مقابل صافي بيع للمستثمرين الأجانب بقيمة 114.47 مليون جنيه.