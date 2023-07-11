القطاع المالي غير المصرفي يُهيمن على 20% من تداولات البورصة اليوم

هيمنت أسهم القطاع المالي غير المصرفي على حوالي 20% من تداولات البورصة المصرية المحققة بنهاية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بقيمة بلغت 398.2 مليون جنيه.

وبلغ إجمالي قيم التداولات على الأسهم، اليوم، حوالي 1.98 مليار جنيه، ووصل عدد الأسهم المتداولة إلى 202 سهم، ارتفع منها 96، وتراجع 37، فيما استقر 69 سهمًا دون تغيير.

و أنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم الثلاثاء 11-7-2023، على ارتفاع جماعي، بمكاسب سوقية نحو 14 مليار جنيه.

وصعد مؤشر البورصة الرئيسي “EGX30″، نحو 1.13%، ليغلق عند مستوى 17155 نقطة.

وارتفع مؤشر “EGX70” للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنحو 0.85%، عند مستوى 3402 نقطة.

كما صعد مؤشر البورصة الأوسع نطاقًا “EGX100″، بنحو 0.9%، عند 5053 نقطة.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والأجانب، نحو البيع، بصافي قيمة 54.44 مليون جنيه، و30.31 مليون جنيه علي الترتيب، مقابل صافي شراء للمستثمرين العرب بقيمة 84.76 مليون جنيه.