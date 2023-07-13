القطاع المالي غير المصرفي يواصل تصدره تداولات البورصة المصرية اليوم الخميس

واصل القطاع المالي غير المصرفي هيمنته على النسبة الأكبر من تداولات البورصة المصرية المحققة على الأسهم بجلسة اليوم الخميس – آخر جلسات الأسبوع – وبقيمة 307 ملايين جنيه.

وسجل إجمالي تداولات الأسهم بختام جلسة اليوم حوالي 1.4 مليار جنيه، وجرى التداول على نحو 198 ورقة مالية، صعد من بينها 83 وتراجع 39 آخرين وظلت الباقية على استقرار دون تغير .

كانت مؤشرات البورصة المصرية، استهلت بداية تعاملات اليوم الخميس 13-7-2023، في المنطقة الخضراء، سط توجه شرائي للمستثمرين المصريين والأجانب .

وصعد مؤشر البورصة الرئيسي “EGX30″، في بداية التعاملات بنسبة 0.28% عند مستوى 17192 نقطة.

وارتفع مؤشر “EGX70” للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنحو 0.21%، عند مستوى 3399 نقطة، ومؤشر “EGX100” الأوسع نطاقًا بنحو 0.22% عند 5045 نقطة.

ووصل عدد الأسهم المتداولة إلى 131 سهمًا، ارتفع منها 12 فيما تراجع 7، واستقر 112 دون تغيير .

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والأجانب، نحو الشراء بصافي قيمة 1.15 مليون جنيه، و113 ألف جنيه على الترتيب، مقابل صافي بيع للمستثمرين العرب بقيمة 1.26 مليون جنيه.