القطاع المالي غير المصرفي يقود تعاملات البورصة مع ختام جلسة اليوم

قاد قطاع «الخدمات المالية غير المصرفية» تداولات السوق الرئيسية بالبورصة المصرية مع إغلاق جلسة اليوم الاثنين بقيمة 788.4 مليون جنيه شاملة الصفقات، بعد التعامل على 250.3 مليون ورقة مالية، من خلال تنفيذ 15931 عملية.

وحلّ قطاع العقارات في المركز الثاني بـ489.7 مليون جنيه، بعد التعامل على 143.4 مليون جنيه من خلال تنفيذ 14356 عملية،

والبنوك في «الثالث» بـ289.7 مليون جنيه، يليه الأغذية والمشروبات والتبغ في الرابع بـ219.4 مليون جنيه، ثم الموارد الأساسية في الخامس بـ192.8 مليون جنيه.

وسجلت تداولات البورصة المصرية مع ختام جلسة الاثنين تداولات بقيمة 2.66 مليار جنيه، شاملة الصفقات بعد التعامل على 755.8 مليون ورقة، من خلال تنفيذ 90392 عملية.