القطاع المالي غير المصرفي يقود تداولات الأسبوع الماضي بـ 5.7 مليار جنيه

تصدر قطاع الخدمات المالية غير المصرفية تداولات البورصة المصرية مع ختام جلسات الأسبوع الأخير من شهر أغسطس بقيمة 5.7 مليار جنيه شاملة الصفقات بعد التعامل على 1.88 مليار ورقة مالية من خلال تنفيذ 104649 عملية.

وحلت البنوك في المرتبة الثانية بعد القطاع المالي غير المصرفي من خلال قيمة التداولات لتسجل 1.6 مليار جنيه من خلال التعامل على 34.4 مليون ورقة مالية من خلال تنفيذ 14 ألف عملية.

وجاءت العقارات في المرتبة الثالثة بـ786.3 مليون جنيه بعد التعامل على 692.06 مليون ورقة من خلال تنفيذ 44.7 ألف عملية.

واستحوذت الموارد الأساسية على المرتبة الرابعة بـ766.4 مليون جنيه بعد التعامل على 68.09 مليون ورقة مالية من خلال تنفيذ 31.1 ألف عملية.

أما في المرتبة الخامسة، فتصدرت الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بـ 455.8 مليون جنيه بعد التعامل على 429.06 مليون ورقة مالية من خلال تنفيذ 18.3 ألف عملية.

وسجلت البورصة المصرية خلال الأسبوع الماضي تداولات على الأسهم المقيدة بالسوق الرئيسية بقيمة 11.5 مليار جنيه شاملة الصفقات بعد التعامل على 4.5 مليار ورقة مالية من خلال تنفيذ 356.05 ألف عملية.

وبلغت إجمالي تداولات البورصة المصرية في الفترة من 27 أغسطس إلى 31 أغسطس 13 مليار جنيه؛ إذ تعاملت على 4.51 مليار ورقة مالية من خلال 357 ألف عملية.

تداولات المستثمرين في 5 قطاعات

اتجه المستثمرون المصريون والأجانب للشراء في قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بصافي 96.6 مليون جنيه و 2.6 مليون جنيه بدون الصفقات على الترتيب، فيما سجل العرب صافي بيع بـ 99.2 مليون جنيه.

أما في القطاع المصرفي، فسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء بقيمة 167.4 مليون جنيه، بينما شهد المصريون والعرب صافي بيع بـ 119.7 مليون جنيه و 47.7 مليون جنيه على الترتيب.

وبلغ صافي شراء تداولات المستثمرين العرب والأجانب في قطاع العقارات 28.3 مليون جنيه و 10.2 مليون جنيه على الترتيب، فيما سجل المصريون صافي بيع بـ 38.5 مليون جنيه.

واتجه المستثمرون الأجانب والعرب للشراء في قطاع الموارد الأساسية بصافي 13.3 مليون جنيه و 2.7 مليون جنيه على الترتيب، فيما فضّل المصريون البيع بصافي 16.1 مليون جنيه.

وفي قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات، سجل الأجانب صافي شراء بـ 12.3 مليون جنيه فيما بلغ صافي بيع المصريين والعرب 2.3 مليون جنيه و 10 مليون جنيه على الترتيب.