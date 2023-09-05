القطاع المالي غير المصرفي يتقدم تعاملات السوق مع ختام جلسة الثلاثاء (جراف)

تقدم قطاع الخدمات المالية غير المصرفية تداولات السوق الرئيسية بالبورصة المصرية مع ختام تعاملات اليوم الثلاثاء بقيمة 454.2 مليون جنيه شاملة الصفقات بعد التعامل على 202.3 مليون ورقة مالية من خلال تنفيذ 11647 عملية.

وحل قطاع العقارات في المرتبة الثانية بقيمة 424.9 مليون جنيه، والبنوك في الثالثة بـ 295.9 مليون جنيه والأغذية والمشروبات والتبغ بـ 216.8 مليون جنيه، والموارد الأساسية في الخامسة بـ 211.1 مليون جنيه.

الجراف التالي يوضح أكبر 10 قطاعات من حيث قيمة التداولات شاملة الصفقات خلال جلسة اليوم الثلاثاء:

تدولات المستثمرين المصريين في 10 قطاعات

اتجهت تداولات المستثمرين المصريين صافي شراء في قطاع البنوك بـ 83.3 مليون جنيه، وفي «الأغذية والمشروبات والتبغ» بـ 55 مليون جنيه، وفي العقارات بـ 31 مليون جنيه وفي الموراد الأساسية بـ 3.8 مليون جنيه.

فيما سجلوا صافي بيع في قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بـ 11 ملون جنيه وفي «المقاولات والإنشاءات الهندسية» بـ 9.5 مليون جنيه، وفي «الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات» بـ 7.7 مليون جنيه وفي «الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات» بـ 5.1 مليون جنيه وفي «الرعاية الصحية والأدوية بـ 4.2 مليون جنيه.

تعاملات المستثمرين العرب

شهدت تعاملات المستثمرين العرب اتجاهًا شرائيًا في قطاع الرعاية الصحية والأدوية بصافي 4 مليون جنيه، والخدمات والمنتجات الصناعية بـ 5.1 مليون جنيه والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بـ 4.5 مليون جنيه.

فيما اتجهوا للبيع في قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بصافي 500 ألف جنيه، والعقارات بـ 20.3 مليون جنيه و البنوك بـ 32.1 مليون جنيه والأغذية والمشروبات والتبغ بـ 3.2 مليون جنيه والموراد الأساسية بـ 1.2 مليون جنيه والمنسوجات والسلع المعمرة بـ 1.6 مليون جنيه.

تداولات الأجانب

وسجلت تداولات المستثمرين الأجانب صافي شراء في قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بـ 11.5 مليون جنيه و الرعاية الصحية والادوية بـ 100 ألف جنيه ومقاولات والإنشاءات الهندسية بـ 9 مليون جنيه والخدمات والمنتجات الصناعية بـ 100 ألف جنيه بالإضافة إلى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بـ 3.2 مليون جنيه.

واتجهوا للبيع في قطاع العقارات بـ 10.8 مليون جنيه والبنوك بـ 51.2 مليون جنيه والأغذية والمشروبات والتبغ بـ 51.8 مليون جنيه و الموارد الأساسية بـ 2.6 مليون جنيه، فيما لم تسجل تداولات على قطاع المنسوجات والسلع المعمرة.