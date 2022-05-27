القطاع العقاري يتصدر تداولات البورصة الأسبوع الماضي

تصدر قطاع البنوك قائمة القطاعات النشطة بالبورصة المصرية الأسبوع المنقضي بقيم تعاملات قدرها 486.1 مليون جنيه.

وذكر تقرير صادر عن مركز معلومات البورصة وصل “المال” نسخه منه أن قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف تزيل القائمة بتداولات هزيلة بلغت 1.2 مليون جنيه فقط.

وتراجعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي خلال تعاملات الأسبوع المنقضي، وسط مبيعات للمستثمرين المصريين والأجانب وشرائي للعرب.

وهبط مؤشر “egx30” الرئيسي بنسبة 3.3% ليصل إلى 10200 نقطة، ومؤشر “egx70ewi” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 4.7% إلى 1746 نقطة، ومؤشر “egx100ewi” الأوسع نطاقا بنسبة 5.1% إلى 2627 نقطة.

وتراجع رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة 3.18%، ما يعادل 22 مليار جنيه، ليغلق عند 669.2 مليار جنيه.

أغلقت البورصة المصرية تعاملات جلسة أمس الخميس، اخر تعاملات الاسبوع، على هبوط جماعي لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعي للمصريين والعرب، وحجم تداولات بلغت 571 ملايين جنيه على الأسهم.

وانخفض المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “EGX30” بنسبة 0.46% عند 10200 نقطة، بينما هبط “EGX70” للأسهم المتوسطة بنسبة 1.07%، ليسجل 1746 نقطة، كما هبط المؤشر الأوسع نطاقًا ”EGX100” بنسبة 1.23% إلى 2627 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم فقط حوالي 571 مليون جنيه تقريبًا، واتجه المصريون والعرب للبيع، بينما اتجه الأجانب للشراء، وفقًا لإجماليات التداول المنشورة على شاشة البورصة.

وسيطر اللون الأحمر على معظم الأسهم المتداولة، إذ صعد 17 سهمًا من إجمالي 186 متداولة، بينما هبط 88، وبقي 81 دون تغيير.

وأغلقت البورصة المصرية جلسة الأربعاء على هبوط جماعى لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعي للمصريين والأجانب، وحجم تداولات بلغت 694 ملايين جنيه على الأسهم.

كما أغلقت البورصة جلسة الثلاثاء على هبوط طفيف لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعي للأجانب، وحجم تداولات بلغت 604 ملايين جنيه على الأسهم.

بينما أغلقت جلسة الإثنين على صعود طفيف لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعي العرب، وحجم تداولات بلغت 586 مليون جنيه على الأسهم.

وتوقع خبراء تحليل فنى فى وقت سابق أن يواصل مؤشر البورصة الرئيسى EGX30 الأداء الضعيف على الأجل القريب لحين عودة ظهور القوى الشرائية وارتفاع متوسطات التداول .

ورأى بعض الخبراء أن أى تحركات سواء صاعدة أو هابطة للمؤشر خلال الوقت الراهن هى تحركات مؤقتة ليظل داخل قبضة التحركات العرضية ما بين مستويات الدعم 10280 نقطة والمقاومة 10800 نقطة.