القطاع العقاري على رأس تداولات البورصة اليوم بـ 497.1 مليون جنيه (جراف)

تصدر القطاع العقاري تداولات السوق الرئيسية بالبورصة المصرية مع ختام تداولات جلسة اليوم الاحد بقيمة 497.1 مليون جنيه شاملة الصفقات بعد التعامل على 227.09 مليون ورقة مالية من خلال تنفيذ 14742 عملية.

وجاء قطاع الخدمات المالية غير المصرفية في المرتبة الثانية بقيمة 468.25 مليون جنيه، يليه الموراد الأساسية بـ 225.2 مليون جنيه ، ثم الأغذية والمشروبات والتبغ بـ 169.96 مليون جنيه و المقاولات والإنشاءات الهندسية بـ 132.5 مليون جنيه.

وسجلت تداولات البورصة المصرية مع ختام جلسة الأحد 2.05 مليار جنيه بعد التعامل على 883.5 مليون ورقة مالية من خلال تنفيذ 80.8 ألف عملية.

الجراف التالي يوضح أعلى 10 قطاعات من حيث التداولات مع ختام جلسة اليوم: