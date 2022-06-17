القطاع العقاري الأنشط في البورصة المصرية الأسبوع الماضي

تصدر قطاع العقارات قائمة القطاعات النشطة فى البورصة المصرية الأسبوع الماضي بقيم تعاملات قدرها 957.2 ملايين جنيه.

وذكر تقرير صادر عن مركز معلومات البورصة المصرية وصل “المال” نسخه منه أن قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف تذيل القائمة بتداولات هزيلة بلغت 3.77 مليون جنيه فقط.

وهبطت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي خلال تعاملات الأسبوع المذكور إذ تراجع مؤشر “egx30” الرئيسي بنسبة 3.6% ليصل إلى 9866 نقطة.

كما انخفض مؤشر “egx70ewi” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.18% إلى 1854 نقطة، ومؤشر “egx100ewi” الأوسع نطاقا بنسبة 0.96 % إلى 2738 نقطة.

وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة نحو 16 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع، متراجعا بنحو 2.4% إلى 657.7 مليار جنيه.

واتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو البيع بالبورصة، خلال تعاملات الأسبوع، بقيمة 637.2 مليون جنيه، وذلك بعد استحواذهم على 24.3% من التداولات.

وفضل العرب الشراء بقيمة 53.4 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وتصدّر سهم التجاري الدولي – مصر قائمة الأسهم المقيدة فى البورصة من حيث قيم التداول، خلال تعاملات الأسبوع الماضي.

واستحوذ سهم البنك على 18.6% من إجمالي قيم تداولات الأسبوع الإجمالية بحوالي 725.5 مليون جنيه.

وأغلقت البورصة المصرية تعاملات جلسة أمس الخميس، آخر جلسات الأسبوع، على هبوط جماعى لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعي للأجانب وحجم تداولات 1.2 مليار جنيه جنيه على الأسهم.

وهبط المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “EGX30” بنسبة 1.04% عند 9866 نقطة، بينما هبط “EGX70” للأسهم المتوسطة بنسبة 0.87%، ليسجل 1854 نقطة، فى حين هبط المؤشر الأوسع نطاقًا ”EGX100” بنسبة 0.79% مسجلا 2738 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم فقط حوالي 1.2 مليار جنيه تقريبًا، واتجه المصريون والعرب للشراء، بينما اتجه الأجانب للبيع، وفقًا لإجماليات التداول المنشورة على شاشة البورصة.

وسيطر اللون الأحمر على معظم الأسهم المتداولة، إذ صعد 39 سهمًا من إجمالي 187 متداولة، بينما هبط 80 ، وبقي 60 دون تغيير.