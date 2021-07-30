القطاع العقاري الأنشط فى البورصة بتداولات 1.4 مليار جنيه الأسبوع الماضي

تصدَّر قطاع العقارات قائمة القطاعات النشطة فى البورصة المصرية، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بنسبة استحواذ 26.2% وقيم تعاملات قدرها 1.48 مليار جنيه تقريباً.

وذكر تقرير صادر عن مركز معلومات البورصة وصلت “المال” نسخة منه، أن قطاع الخدمات التعليمية تذيّل القائمة بتداولات هزيلة بلغت 43.3 مليون جنيه.

وسجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعا جماعيا خلال تعاملات الأسبوع المنقضي مدعومة بمشتريات المستثمرين العرب.

واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة أمس الخميس – آخر جلسات الأسبوع – على أداء متباين لمؤشراتها وسط اتجاه بيعي للمصريين والأجانب، وقيم تداولات بلغت 2.1 مليار جنيه على الأسهم.

وهبط المؤشر الرئيسي “Egx30” بنسبة 0.25% عند 10742 نقطة، بينما صعد مؤشر “egx70” للأسهم المتوسطة بنسبة 1.79% إلى 2763 نقطة، كما ارتفع “egx100” الأوسع نطاقًا بنسبة 1.22% إلى 3742 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم حوالي 2.1 مليار جنيه تقريبًا، واتجه المصريون والأجانب للبيع، بينما اتجه العرب للشراء، وفقًا لإجماليات التداول المنشورة على شاشة التداول فى البورصة.

وتأرجح أداء معظم الأسهم المتداولة بين اللونين الأخضر والأحمر على معظم الأسهم المتداولة، إذ صعد 97 سهما من إجمالى 196 متداولا، بينما هبط 72، وبقي 27 دون تغير.

وأغلقت البورصة المصرية جلسة الأربعاء، على صعود جماعي لمؤشراتها وسط اتجاه شرائي للعرب، وقيم تداولات بلغت 2.1 مليار جنيه على الأسهم.

وتوقع خبراء تحليل فنى فى وقت سابق اتجاها صعوديًا للبورصة خلال الأسبوع الحالى بدعم التحركات الإيجابية لعدة قطاعات، وعودة الاستثمار المؤسسى للمشهد.

ورجح الخبراء اتجاه السوق نحو مستويات 10800 نقطة الأسبوع الحالي، مع أداء صاعد لقطاعات الأسمنت، والصناعة، والأدوية، والبنوك، والبتروكيماويات.

ورسموا سيناريوهات صاعدة للسوق حتى نهاية العام الحالي، مدعومة بتدفق الأخبار الإيجابية حول القطاعات الاقتصادية المختلفة.

وقال عامر عبدالقادر، رئيس قطاع السمسرة للتطوير بشركة «بايونيرز» لتداول الأوراق المالية، إنه من المتوقع أن يشهد الأسبوع الحالي حركة إيجابية للتداولات يصعد معها المؤشر الثلاثيني لمستويات 10740 نقطة.

ورجح عبد القادر تحركات إيجابية لقطاعات الأسمنت والصناعة بدعم طفرات السلع الأولية عالميا، وقطاع البنوك، والبتروكيماويات مُرجحا مستهدفات حزمة من الأسهم فى هذه القطاعات.