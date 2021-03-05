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القطاع العقاري الأنشط بالبورصة بتداولات 1.5 مليار جنيه خلال أسبوع

تزيل القائمة قطاع الخدمات التعليمية بتداولات منخفضة بلغت 14.4 مليون جنيه
مصطفى طلعت 9:10 م, الجمعة, 5 مارس 21 9:10 م, الجمعة, 5 مارس 21

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تصدر قطاع العقارات قائمة القطاعات النشطة بالبورصة المصرية الأسبوع المنقضي، بقيم تعاملات قدرها 1.5 مليار جنيه.

وذكر تقرير صادر عن مركز معلومات البورصة وصل «المال» نسخة منه أن قطاع الخدمات التعليمية تزيل القائمة بتداولات منخفضة بلغت 14.4 مليون جنيه.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والأجانب نحو البيع فى البورصة، خلال الأسبوع الماضي، بعد استحواذهم على 84.2 و9.1% من التداولات.

وذكر تقرير صادر عن البورصة أن العرب فضّلوا الشراء بقيمة 48 مليون جنيه، بعد استبعاد الصفقات واستحواذهم على 6.6%.

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وسجلت مؤشرات البورصة، انخفاضًا جماعيًا خلال تعاملات الأسبوع الماضي، مع اتجاه المستثمرين المصريين والعرب نحو البيع، بينما فضّل الأجانب الشراء.

وذكر تقرير البورصة أن مؤشر egx30 الرئيسي قد انخفض 2.44 % ليصل إلى 11333 نقطة.

وأوضح التقرير أن مؤشر “egx70ewi” للأسهم الصغيرة والمتوسطة انخفض بنسبة 8.34% إلى 2185 نقطة، كما تراجع “egx100ewi” الأوسع نطاقًا 6.59% إلى 3189 نقطة.

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وانخفضت مؤشرات البورصة بشكل جماعي خلال تعاملات امس الخميس اخر جلسات الاسبوع اذ تراجع المؤشر الرئيسى «EGX30» بنسبة 0.52% ليصل إلى 11333 نقطة.

كما تراجع «EGX70» ، لـ0.24% ليهبط إلى مستوى 2185 نقطة، أما مؤشر البورصة المصرية الأوسع انتشارًا «EGX100» فتراجع 0.15%، ليصل إلى مستوي 3198 نقطة.

وبحسب بيانات البورصة المصرية، بلغت قيم التداولات على الأسهم 1.2 مليار جنيه، فى ختام جلسة نهاية الأسبوع.

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وهبط رأس المال السوقي لـ«البورصة المصرية» ما يقرب من 6.9 مليار جنيه، ليصل إلى 689.9 مليار جنيه، مقارنة مع جلسة أمس الأربعاء 690.8 مليار جنيه.

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بقلم مصطفى طلعت

كاتب صحفي بجريدة المال، متخصص في تغطية أسواق المال العربية والعالمية والبورصة المصرية، يمتلك سابق خبرة في مجال الإعداد والعمل التليفزيوني بعدد من القنوات.

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