بورصة وشركات

القطاع العقاري الأنشط بالبورصة بتداولات 1.5 مليار جنيه خلال أسبوع

من خلال التعامل على 309.5 مليون ورقة مالية.
مصطفى طلعت 5:38 م, الخميس, 7 أكتوبر 21 5:38 م, الخميس, 7 أكتوبر 21

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تصدر قطاع العقارات قائمة القطاعات النشطة في البورصة المصرية خلال الأسبوع بقيم تعاملات قدرها 1.5 مليار جنيه.

وبحسب تقرير صادر عن مركز معلومات البورصة وصل “المال” نسخة منه، جرى التعامل على 309.5 مليون ورقة عقارية، منفذة على 34.6 ألف عملية بيع وشراء.

وتذيل قطاع المرافق قائمة القطاعات النشطة بتداولات محدودة بلغت 17.6 مليون جنيه فقط، وفقاً لتقرير البورصة.

وقررت إدارة البورصة اعتبار اليوم الخميس أجازة رسمية بمناسبة ذكرى 6 أكتوبر، على أن يستأنف التداول اعتبارا من الأحد القادم.

وشهدت مؤشرات البورصة حالة تباين، غلب عليها الاتجاه الهابط، خلال تعاملات الأسبوع المنقضي، الذي انتهت جلساته أمس.

وارتفع مؤشر “egx30” الرئيسي بشكل طفيف بنسبة 0.18% ليصل إلى مستوى 10536 نقطة.

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وانخفض مؤشر “egx70ewi” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 2.2% إلى 2662 نقطة، ومؤشر “egx100ewi” الأوسع نطاقا بنسبة 1.71% إلى 3608 نقطة.

وهبط رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة 0.61%، ما يعادل 4.3 مليار جنيه، ليغلق عند 699 مليار جنيه.

وأغلقت البورصة تعاملات جلسة أمس الأربعاء (نهاية الاسبوع)، على صعود جماعى لمؤشراتها، وسط اتجاه شرائى للمصريين والعرب، وحجم تداولات 1.1 مليار جنيه على الأسهم.

وصعد المؤشر الرئيسي “Egx30” بنسبة 0.99% عند مستوى 10536 نقطة، و“egx70” للأسهم المتوسطة بنسبة 0.17% عند 2662 نقاط، كما صعد “egx100” الأوسع نطاقًا بنسبة 0.16 % عند مستوى 3608 نقاط.

وبلغت قيم التداول على الأسهم حوالي 1.1 مليار جنيه تقريبًا، واتجه للأجانب للبيع، بينما اتجه المصريون والعرب للشراء، وفقًا لإجمالي التداول المنشور على شاشة البورصة.

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وتأرجح أداء معظم الأسهم المتداولة بين اللونين الأحمر والأخضر، إذ صعد 62 سهمًا من إجمالي 193 متداولة، بينما هبط 65، وبقي 66 دون تغيير.

وأغلقت البورصة جلسة الثلاثاء على أداء متباين لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعى للأجانب، وقيم تداولات بلغت 4.4 مليار جنيه على الأسهم.

بينما أغلقت جلسة الاثنين على صعود جماعى ملحوظ لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعى للمصريين والأجانب، وقيم تداولات بلغت 962 مليون جنيه على الأسهم.

فى حين أغلقت جلسة الأحد على هبوط جماعى لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعى للعرب والأجانب، وقيم تداولات 1.1 مليار جنيه على الأسهم.

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وتوقع محللون فنيون صعود مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 مستهدفا متسويات ما بين 10600 إلى 10800 نقطة على الأجل القريب، مدعوما بمؤشرات ضعف القوى البيعية حول مستويات الدعم 10300 إلى 10370 نقطة.

كما رجح المحللون استكمال مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة التراجع لاختبار مستوى الدعم 2600 نقطة.

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بقلم مصطفى طلعت

كاتب صحفي بجريدة المال، متخصص في تغطية أسواق المال العربية والعالمية والبورصة المصرية، يمتلك سابق خبرة في مجال الإعداد والعمل التليفزيوني بعدد من القنوات.

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