القطاع العقاري الأنشط بالبورصة الأسبوع الماضي

تصدر قطاع العقارات قائمة القطاعات النشطة بالبورصة المصرية الأسبوع المنقضي بقيم تعاملات قدرها 1.69 مليار جنيه.

وذكر تقرير صادر عن مركز معلومات البورصة وصل “المال” نسخة منه أن قطاع الورق والتغليف تزيل القائمة بتداولات هزيلة بلغت 22.7 مليون جنيه فقط.

وسجلت مؤشرات البورصة انخفاضات جماعية خلال تعاملات الأسبوع المنقضي مدفوعة بضغوط بيعية للمستثمرين الأجانب.

وهبط مؤشر “egx30” الرئيسي بنسبة 1.3%، ومؤشر “egx70ewi” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 1.28% إلى 2066 نقطة، ومؤشر “egx100ewi” الأوسع نطاقا بنسبة 1.29% إلى 3001 نقطة.

وانخفض رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بنسبة 0.7% ما يعادل 4.5 مليار جنيه ليسجل 645.7 مليار جنيه مقابل 650.2 مليار الأسبوع السابق له.

واختتمت البورصة تعاملات جلسة أمس الخميس – آخر جلسات الاسبوع – على أداء هابط لجميع مؤشراتها، وسط اتجاه بيعي للأجانب وحجم تداولات على الأسهم بلغ 1.5 مليار جنيه تقريبًا.

وأغلقت السوق تعاملات جلسة الأربعاء على أداء هابط لجميع مؤشراتها، وسط اتجاه بيعي للأجانب وحجم تداولات على الأسهم بلغ 1.5 مليار جنيه تقريبًا.

كما أغلقت جلسة الثلاثاء على أداء متأرجح لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعي للأجانب وحجم تداولات على الأسهم بلغ 1.6 مليار جنيه تقريبًا.

وتوقع محللون فنيون فى وقت سابق أن تواصل الضغوط البيعية المحدودة حركتها بجلسة –الخميس- ما سيدفع البورصة نحو مستوى الدعم 10850 نقطة.

ولفتوا إلى أن البورصة تسير فى نطاق عرضى ضيق بين 10850 إلى 11100 نقطة مُنذ قرابة شهر أو أكثر، متوقعين أن تستكمل تلك التحركات حتى نهاية العام الحالى فى ظل الغياب التام لأى أخبار إيجابية على السوق حاليًا.

وقال مهاب عجينة، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة «بلتون المالية» إن البورصة المصرية تسير فى نطاق عرضى ضيق منذ قرابة شهر أو أكثر.

وتوقع أن تظل مؤشرات البورصة فى ذلك النطاق حتى نهاية العام الجاري، مشيرًا إلى أن هناك بعض الأسهم ذات القيمة الجيدة ناصحًا بشرائها من أبرزها، «التجاري الدولي» و«السويدي إليكتريك» و«مدينة نصر» وبعض القياديات الأخرى.

وأوضح عجينة أن مستويات السوق الحالية مناسبة بشكل كبير لعمليات المتاجرة السريعة فى الأسهم الكبيرة، مرجحًا استمرار عمليات جنى الأرباح بجلسة اليوم الخميس ما قد يدفع السوق نحو 10850 نقطة.

وقال سامح غريب، رئيس قسم كبار العملاء بشركة «عربية أون لاين» لتداول الأوراق المالية، إن مؤشرات البورصة كانت قد اقتربت من مستوى المقاومة 11100 نقطة بجلسة الثلاثاء الماضي.

وأوضح أن عمليات جنى الأرباح ظهرت عند ذلك المستوى وإن كانت محدودة ولكنها عاقت السوق عن تجاوز مستوى المقاومة ومحاولات الصعود.

وأشار إلى أن حركة السوق بالفترة الحالية هادئة بشكل بالغ سواء فى حالات الصعود أوالهبوط، ما يعنى غياب القوى الشرائية بشكل واضح.

ولفت إلى أن السوق لديها فرصة للتماسك عند المستويات الحالية، فيما سيدفعها عدم القدرة على التماسك نحو 10850 نقطة، وعلى صعيد المؤشر السبعينى قال إنه ظهرت عليه حالات الضعف ما قد يدفعه نحو 2070 نقطة ثم 2030 نقطة.