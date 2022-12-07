القطاع العقارى يواصل جذب الأفكار التكنولوجية فى الإدارة والتسويق

يواصل قطاع التطوير العقارى جذب مزيد من الأفكار والابتكارات التكنولوجية بهدف خدمته فى الحصول على الإيرادات أو مواكبة التطور العالمى والوصول لأفضل التقنيات المعمول بها فى الأسواق الخارجية.

فبداية تخطط شركة «بيوت» للمدفوعات العقارية للتوسع خارجيا خلال المرحلة المقبلة فى الأسواق الخليجية والعربية، استكمالا لخطتها الطموح فى جذب المزيد من الاستثمارات وتوسيع قاعدة عملائها.

وقال محمد الصابونجى المؤسس والرئيس التنفيذى لشركة «بيوت للمدفوعات العقارية»، إنها بدأت بحجم استثمارات يقدر بقيمة 350 ألف دولار، وبرأسمال يبلغ حوالى مليون جنيه.

وأوضح – فى تصريحات خاصة لـ«المال» – أنه تمت زيادة رأسمالها ليصل لنحو 6 ملايين جنيه، لاسيما بعد عقد شراكات مع كيانات متنوعة بغية تسهيل عملية تحصيل المدفوعات العقارية لديهم.

وتأسست «بيوت للمدفوعات العقارية» فى عام 2020 كأول حل مخصص لإدارة وتحصيل مدفوعات العقارات فى السوق المصرية بالعالم الرقمى، وبواسطة محمود الصابونجى وخالد الرفاعى ومحمد السيد.

وتابع «الصابونجي» إن «بيوت للمدفوعات العقارية» بالشراكة مع مستثمر كويتى يمتلك منها حصة قدرها %10 من أسهم الشركة، لافتا إلى أن المستثمر سيسهل على المجموعة عملية اختراق السوق الكويتية خلال الفترة المقبلة.

وخلال الأيام القليلة الماضية، أبرمت شركة مصر لإدارة الأصول العقارية وشركة بيوت للبرامج الإلكترونية عقدًا لتطوير «موبايل أبليكيشن»، يتم بموجبه تقديم خدمات مُمَيكنة لعملاء شركة الأولى ويتيح تحصيل الإيجارات وكل المصروفات والرسوم المطلوبة والتواصل التفاعلى بين الشركة وعملائها.

وأوضح محمد جلال، العضو المنتدب لمصر لإدارة الأصول العقارية، إن الاتفاقية تأتى لتقديم خدمات إلكترونية لعملاء الحركة، واستغلال برامج المحمول فى تحسين وتسهيل منظومة الإيجارات.

وتابع إن الشراكة تهدف إلى تغيير شكل الإيجارات فى مصر، من خلال توفير كل ما يتعلق باحتياجات المستأجر من دفع فواتير المياه والكهرباء وسداد الإيجارات بشكل إلكترونى، ومن ثم تسهيل التواصل مع المؤجر.

وأضاف «الصابونجى» – فى تصريحات لـ«المال» – أن قيمة التحصيلات المستهدفة من مستأجرى وحدات مصر «لإدارة الأصول العقارية» تبلغ 150 مليون جنيه سنويا.

وأفاد الرئيس التنفيذى للشركة بأن «مصر لإدارة الأصول العقارية» تعد أكبر العملاء التى تتعامل معهم الشركة حاليا، لافتاً إلى أن «بيوت» تتفاوض مع عدد من الكيانات والشركات العاملة بالسوق العقارية فى مصر، ومن المفترض الإعلان عن تلك الاتفاقيات خلال الفترة المقبلة.

وتابع إن «بيوت» ستحصل فى المقابل على نسبة معينة من الإيجارات المحصلة لصالح شركة «مصر لإدارة الأصول العقارية» ولكنها تعد أقل من سعر السوق، نظرا لأنها كيانات قطاع عام.

وحول خطة الشركة فى المرحلة المقبلة، أشار «الصابونجى» إلى أن «بيوت» تعتزم توسيع قاعدة عملائها، لتشمل ليس فقط الشركات، بل أيضا الأفراد المالكين لوحدات عقارية متنوعة، بالإضافة إلى اختراق أسواق جديدة على غرار الدول الخليجية، منها الكويت والإمارات.

وأرجع السبب فى سعى الشركة لدخول السوق الكويتية والإماراتية إلى تشابههما مع السوق المصرية فى نفس الإحتياجات العقارية، ومنظومة تحصيل الأقساط ، بجانب إتساع تلك الأسواق لتشمل الشركات الناشئة فى مجال التكنولوجيا العقارية.

وأكد أن شركته لا تفكر حاليا فى القيام بجولات تمويلية، فتركيزها ينصب فى تثبيت أقدامها على أرض الواقع أولاً، لندخل مزيد من الاستثمارات التى من شأنها تحقق أرباح لنا، ثم بعدها نتوجه نحو العالم الافتراضى.

وتسعى «بيوت للمدفوعات العقارية» إلى جذب المزيد من المستثمرين داخل الشركة، للمساهمة فى رأسمالها، بجانب العمل على سد الفجوة الموجودة فى القطاع العقارى فى السوق المصرية والمتمثلة فى إدارة العقار والقيام بأعمال الصيانة، من خلال تبنى الأساليب التكنولوجية لتسهيل دفع جميع النفقات المتعلقة بالوحدات العقارية، وإدارة العلاقة بين المالك والمستأجر أو المقيم.

جدير بالذكر أن «بيوت للمدفوعات العقارية» تم احتضانها من قبل حاضنة التطبيقات التكنولوجية التابعة لمبادرة رواد النيل، وتحت رعاية بنك قناة السويس.

أما شركة «بلو تاجز» للبرمجيات فتقدم حلولا تكنولوجية ذكية لخدمة الشركات العقارية فى السوق المصرية، وذلك فى إطار عمل الشركة لمواكبة التطورات التكنولوجية العالمية، وبما يتناسب مع خطة الدولة للتحول الرقمى فى جميع المجالات.

وقال محمود الشربينى، رئيس مجلس إدارة «بلو تاجز» إن مواكبة التطورات التكنولوجية أصبح جزءًا أساسيا من إستراتيجية عمل أى شركة فى جميع القطاعات، خاصة الشركات العقارية للبحث عن حلول ذكية فى التواصل مع عملائها وخدمتهم.

وأضاف أن شركته تقدم باقة من الحلول الذكية المتنوعة للشركات العقارية لتحقيق تواصل أكثر فعالية، وتقديم حلول ذكية فى تسويق مشروعات الشركات العقارية، ومنها خدمة البطاقة الذكية الممغنطة للشركات العقارية، وهى عبارة عن بطاقة ممغنطة يتم تخزين جميع بيانات المشروعات السابقة والحالية للشركة.

وتابع إن هذه البطاقة يتم تخزين بيانات المشروع عليها وربطها برقم سرى معين للحفاظ على السرية والخصوصية، ويتم من خلالها عرض المشروع وتسجيل جميع بياناته عليها، وهى آلية ذكية تسهل تسويق المشروع وتتيح صورة كاملة عنه بكافة تفاصيله، مما يساهم فى دعم الخطط التسويقية للشركات العقارية ويجعلها تتواكب مع توجه الأفراد نحو الاعتماد على التكنولوجيا بصورة أكبر فى كافة تفاصيل الحياة.

وأشار إلى أن «بلو تاجز» للبرمجيات تقدم حلولاً متنوعة أخرى للشركات العقارية، بحيث تختار كل شركة ما يتناسب مع احتياجاتها وخططها التى تعتمد على التكنولوجيا فى الإدارة والتواصل مع العملاء، وكلها حلول تكنولوجية عالمية تدعم الخطط الداخلية للشركات العقارية وتدعم تواصلها مع العملاء.