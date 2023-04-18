القطاع العقارى يواصل الإقبال على آليات التمويل غير المصرفية رغم تحديات الفائدة 

على مدار عام وثلاثة أشهر، رفع البنك المركزى سعر الفائدة بنسبة %10 بهدف كبح جماح التضخم الناجم عن توابع الحرب الروسية الأوكرانية، وأزمات سلاسل التوريد، فضلاً عن جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية لمعالجة الشح فى موارد النقد الأجنبى.

ومع زيادة أسعار الفائدة بشكل مستمر للسيطرة على معدلات التضخم المرتفعة، تزداد على الجانب الآخر الأعباء التمويلية لشركات التطوير العقارى، فضلا عن الأوضاع الاقتصادية الكلية المحيطة بهم سواء الداخلية أو الخارجية.

وكانت آخر مرة رفع فيها البنك المركزى أسعار الفائدة فى 30 مارس الماضى، إذ قررت لجنة السياسة النقدية رفع سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 200 نقطة أساس.

وبحسب آراء خبراء فى القطاع، باتت التكاليف التمويلية تمثل حوالى %25 من إجمالى تكلفة المشروع، وهو ما يضع عبئا إضافيا على المطورين العقاريين، إذ لا يوجد مشروع يتحمل تلك الكلفة الباهظة.

ويعد بند التمويل لدى شركات التطوير عنصرا هاما، ففى العموم يعانى القطاع العقارى من مشكلات فى السيولة، مما أجبر المستثمرين على البحث عن حلول مالية جديدة تمكنهم من تمويل مشروعاتهم المختلفة.

وحاليا صارت هناك أساليب تمويلية متنوعة أمام القطاع العقارى، فهناك حزمة كبيرة من الخيارات التمويلية المتاحة التى تسهم فى معالجة مشكلة ندرة رأس المال.

وبضفة عامة، يعتمد اختيار آلية التمويل على الاحتياجات التمويلية لكل شركة، بجانب محفظة الأراضى التى يملكها المطور العقارى، إضافة إلى المشروعات المتاح تنفيذها فى الفترة الراهنة، فما يناسب مطور قد لا يلائم الآخر.

وباتت المؤسسات المصرفية أقل شهية من قبل شركات التطوير العقارى، نظرا لارتفاع كلفة الاقتراض منها، ومن ناحية أخرى، تعتبر البنوك قطاع العقارات من أكثر القطاعات المحفوفة بالمخاطر وزيادة معدلات التعثر به.

وساعدت تلك العوامل السابقة على توطين وانتشار البدائل التمويلية غير المصرفية، على غرار سندات التوريق وصناديق الاستثمار، والصكوك الإسلامية.

ووجدنا فى الفترة الأخيرة، توجها متزايدا من شركات التطوير نحو الآليات التمويلية غير المصرفية، باعتبارها الأسهل والأقل مخاطرة مقارنة مع القروض البنكية، إذ انطلقت عدة كيانات عقارية فى عملية إصدار سندات التوريق والصكوك الإسلامية خلال الفترة الماضية.

ولكن مع ارتفاع أسعار الفائدة بشكل مبالغ فيه، فهل من الممكن أن تنخفض شهية شركات التطوير تجاه تلك الآليات، التى حققت انتشارا واسعا خلال العامين الماضيين فى وسط العقارات، خلال الفترة المقبلة؟، وهو ما سيجاوب عليه ثلاثة خبراء بالقطاع فى التقرير التالى.

واتفق خبيران فى قول واحد وهو: “لا مفر من اللجوء لتلك الآليات والرضوخ لها حتى بعد ارتفاع الفائدة، فلا سبيل غيرها، لاسيما أنها تتميز بسهولة إصدارها وانخفاض عنصر المخاطرة بها”.

وأوضح الخبيران أنه بصفة عامة، لا تمتلك شركات التطوير العقارى رفاهية اختيار الاستعانة بالبدائل التمويلية المصرفية أو غير المصرفية، فالمطور لديه التزامات وجداول زمنية محددة للتنفيذ والتسليم للعملاء.

قيما أفاد الآخر بأنه كنتيجة لارتفاع التكلفة الباهظة للآليات التمويلية غير المصرفية، فستتوقف العمليات الإنشائية والمدنية للمشروعات التى يجرى تنفيذها، كما ستتغير خطط شركات التطوير فيما يتعلق بتوساعاتها، وذلك لحين استعادة استقرار الأسواق والأسعار.

بداية، قال محمود جاد المحلل المالى بقطاع العقارات فى شركة العربى الأفريقى لتداول الأوراق المالية إنه لا يمكن الجزم بأن شهية المطورين العقاريين ستقل فى المرحلة المقبلة تجاه الآليات التمويلية غير المصرفية جراء رفع سعر الفائدة، فالشركات العقارية مضطرة للاستعانة بتلك الحلول المالية لتمويل مشروعاتها وتنفيذها وفقاً للجداول الزمنية المحددة.

وأشار إلى أن المطور لديه العديد من الالتزامات فيما يتعلق بمواعيد التنفيذ وسداد أقساط الأراضى وأوقات التسليمات مما يفرض عليه الإسراع فى البحث عن بدائل تمويلية مناسبة واعتمادها فى مشروعاتها من أجل تحقيق نسب إنجاز مرتفعة والوفاء بوعوده للعملاء.

وأفاد بأنه يمكن القول بأن شهية العاملين بقطاع معين تتراجع أو تتزايد تجاه التمويلات غير المصرفية فى حالة معينة وهى إذا كان ذلك القطاع يملك رفاهية الاختيار، أما فى حالة القطاع العقارى، فالمطور ليس أمامه غير الانصياع لتلك التكاليف الباهظة والقبول بها لأنه تم بالفعل عملية البيع، وجاءت مرحلة التنفيذ والتسليم.

ولفت إلى أن المطور تتاح له رفاهية اختيار الاستعانة بتلك الأدوات التمويلية غير المصرفية أم لا فى حالة إذا كان يريد التوسع خارجيا أو إطلاق مشروعات جديدة، أما فى حالة أنه يريد الوفاء بالتزاماته تجاه العملاء، فليس أمامه غير اللجوء لها والتنويع بينهم.

وعقد جاد مقارنة سريعة بين التمويلات المصرفية وغير المصرفية فى ثلاثة نقاط هامة وهم سرعة الوصول والنسبة المخاطرة وعنصر التكلفة، مبرراً اتجاه معظم المطورين فى الفترة الأخيرة ناحية سندات التوريق والصكوك الإسلامية نتيجة لتراجع معدلات المخاطرة بها وسهولة الحصول عليها.

ووفقاً للهيئة العامة للرقابة المالية، يقصد بالتوريق هو إحالة أقساط حقوق مالية آجلة إلى شركات التوريق لتصدر مقابلها سندات وتطرحها فى سوق الأوراق المالية، بهدف الحصول على قيمتها فور إصدارها مما يتيح للشركات المصدرة توفير سيولة تمكنها من التوسع فى تقديم مزيد من التمويل دون انتظار مواعيد سداد الأقساط.

وكان أول تفعيل لها فى سوق التطوير العقارى فى عام 2008 على يد مجموعة طلعت مصطفى العقارية، من خلال تأسيس شركة الرحاب للتوريق.

وكانت سندات التوريق هى أولى الوسائل التمويلية غير البنكية ظهورا وانتشارا بالقطاع العقارى ، إذ تبنتها الكثير من شركات التطوير العقارى على مدى واسع وبالتدريج، بداية من 2008 وحتى العام الحالى.

ومن خلال تتبع مدى انتشار تلك الآليات التمويلية غير المصرفية فى القطاع العقارى بالسوق المصرية، نجد أن مجموعة طلعت مصطفى القابضة كانت الشرارة الأولى لتفعيل تلك الآليات، ثم تلتها شركات التطوير الأخرى.

أما الصكوك الإسلامية فهى عبارة عن وثاثق تصدر بفئات متساوية القيمة وبأسماء ماليكها وتمثل حصصاُ شائعة فى ملكية مشروعات عقارية مطلوب تنفيذها، واستغلالها وتحقيق الأرباح لمدة محدودة فى نشرة الإصدار وفق مبادئ الشريعة الإسلامية وأحكامها، وكانت “طلعت مصطفى” هى الشرارة أيضا من خلال إصدارها فى أبريل 2020.

وتابع المحلل المالى بشركة العربى الأفريقى لتداول الأوراق المالية: وبصفة عامة تختلف اختيار آلية التمويل سواء كان بنكيا أو غير بنكى من مطور لآخر، فما هو متاح للشركة قد لا يكون ممكن لآخر، وجميع الآليات مكلفة.

فى السياق ذاته، توقع بهاء حفظ الله الرئيس التنفيذى لشركة عقار مصر أن يتراجع إقبال شركات التطوير العقارى نحو وسائل التمويل غير المصرفية على غرار سندات التوريق وإصدارات الصكوك، خلال الفترة المقبلة نتيجة لارتفاعات الفائدة المتتالية.

وأضاف: “خلال الفترة الحالية سيحاول بعض المطورين البحث عن بدائل مالية أخرى على غرار الدخول فى شراكات جديدة لتمويل مشروعاته، أو إنشاء صناديق عقارية جديدة، لافتاً إلى أنه فى النهاية ستضطر شركات التطوير للاستعانة بتلك المصادر باعتبارها الأكثر إتاحة بالسوق، وتتميز بسهولة الوصول إليها”.

وتابع إن الكيانات العقارية توجهت بقوة فى الفترة الأخيرة نحو سندات التوريق والتصكيك، باعتبارهم أسهل بكثير من القروض البنكية من ناحية الحصول عليها، فالأخيرة تتطلب عدة شروط منها أن تكون الشركة ذات ملاءة مالية قوية، وتمتلك سابقة أعمال ضخمة، وذات صيت واسع فى السوق، بجانب أن البنوك تطلب المزيد من الضمانات من المطورين وهو ما يمثل عقبة أمام الحصول على التمويل بسلاسة.

واتفق “حفظ الله” مع “ جاد” فى أن بدائل التمويل غير المصرفية، سواء كانت سندات التوريق أو الصكوك الإسلامية، تتميز بعنصر مخاطرة منخفضة مقارنة مع غيرها المصرفى.

على صعيد متصل، قال علاء فكرى رئيس مجلس إدارة شركة “بيتا إيجيبت” للتطوير العقارى إن المرحلة المقبلة ستشهد تراجعا بشكل ملحوظ نحو استخدام الآليات التمويلية غير المصرفية.

وأشار إلى أنه وبصفة عامة، ستقل الشهية من قبل العاملين بقطاع العقارات نحو جميع القنوات التمويلية المرتبطة والمتأثرة بقرارات البنك المركزى وتطبيق سياساته الانكماشية.

وتابع إن جميع المطورين العقاريين سيضطرون إلى وقف الأعمال المدينة بمشروعاتهم نتيجة لارتفاع تكاليف الإنشاء، وذلك لحين إعادة دراسة السوق واستقرار الأسعار، ومن ثم اتخاذ القرار الصحيح.

ولفت إلى أن هناك بعض المطورين فى المدن الجديدة قاموا بوقف عمليات الإنشاء، وهو الأمر الذى تفهمته الدولة والعملاء أيضا.

وأضاف أن التكاليف التمويلية واحدة من البنود الأساسية للمشروع، ووجود حركة اضطراب بها وزيادة كلفتها سيؤدى إلى وقف الكثير من المشروعات لحين استقرار أسعار الفائدة.

و فيما يلى نقدم نظرة سريعة على تطور ظهور البدائل التمويلية غير المصرفية بالقطاع العقارى.

سندات التوريق

وكانت البداية الأولى لازدهار آلية إصدار سندات التوريق بشكل كبير فى عام 2019، خاصة بعد تعديلات قانون سوق رأس المال رقم 92، إذ سجلت قيمتها نحو 22 مليار جنيه مقابل 5.2 مليار فى 2018، و3 مليارات فى 2017.

ويشار إلى أنه منذ عام 2003 وحتى 2018، كان هناك إقبال طفيف على سندات التوريق من قبل شركات التطوير العقارى، إذ سيطر الهدوء على تلك الآلية، وقد يعود ذلك إلى انتشار آلية التمويل البنكى وقتها، باعتبارها البديل التمويلى المتعارف عليه، والأكثر إتاحة لدى المطورين، بجانب عدم الوعى الكافى بالآليات غير المصرفية.

الصكوك الإسلامية

كان القطاع العقارى هو القائد فى انطلاق عملية الصكوك، إذ أنه ولأول مرة فى أبريل 2020 أعلن الدكتور محمد عمران الرئيس السابق للهيئة العامة للرقابة المالية عن طرح أول إصدار للصكوك بسوق المال المصرى بقيمة إجمالية قدرها 2 مليار جنيه لصالح مجموعة طلعت مصطفى العقارية، مقابل بيع المركز التجارى المملوك لها بمشروع مدينتى لشركة المجموعة المالية هيرميس للتصكيك.

وأوضح “عمران” وقتها أن تلك الخطوة تمثل إحدى ثمار جهود الهيئة المستمرة فى تنمية ورفع كفاءة سوق رأس المال بعد اكتمال الإطار القانونى لإصدارات وإجراءات وتداول الصكوك وفقا لتعديلات قانون سوق رأس المال بالقانون 17 لسنة 2018 وصدور قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه ليتضمن أحكاما تفصيلية لقواعد الصكوك، بالإضافة إلى إصدار العديد من قرارات مجلس إدارة الهيئة المنظمة إعمالا للأحكام الواردة بالقانون ولائحته التنفيذية، وفى مقدمتها قرار مجلس الإدارة بشأن معايير المحاسبة للشركات المصدرة للصكوك والشركات المستفيدة ومعايير المراجعة التى يلتزم بها مراقبو الحسابات.

ووفقا للرئيس السابق الهيئة العامة للرقابة المالية، تمتلك الصكوك أهمية كبيرة فى تمويل الشركات والهيئات والأشخاص الإعتبارية العامة من جهة، بالإضافة لما تمثله كأدوات مالية للمستثمرين من جهة أخرى، وننتظر منها تعميق سوق رأس المال المصرى وخلق قيمة مضافة للاقتصاد القومي

صناديق الاستثمار العقاري

تعتبر صناديق الاستثمار العقارى الوسيلة الأمثل لصغار المستثمرين الراغبين فى التوجه نحو الاستثمار العقارى، إذ يميل معظمهم إلى استثمار أمواله من خلال أسهم لا تتعرض للتذبذب العالى..

وكثر الحديث فى الأعوام السابقة وحتى الآن عن التعديلات التى تحتاجها السوق المصرية لتفعيل وتشجيع إنشاء الصناديق العقارية على غرار منح ميزات ضريبية لتشجعها على تملك أصور تدر إيرادات قصيرة ومتوسطة الأجل، بجانب تشجيع الصناديق العقارية ذات الغرض الواحد مثل تطوير مشروع عقارى واحد، أو صناديق مخصصة لمشروعات محددة مثل مراكز التسوق أو إنشاء مجمعات صناعية لإعادة بيعها، أو إنشاء صناديق فرعية من الصندوق العقارى لتسهيل إجراءات الترخيص.

وبداية من 2003 وحتى عام 2017، كان الحديث دائما عن إنشاء صناديق استثمار عقارية تناسب احتياجات المستثمرين الصغار، ولكنه كان مجرد حديث فقط ولم يرتق إلى أى فعل أو إجراءات تم إتخاذها إلا فى عام 2017 حين شاهدنا محاولة لشركة النعيم القابضة لإنشاء صندوق عقارى بحجم مستهدف مليار جنيه إلا أنها قررت رد أموال المكتتبين نظرًا لارتفاع سعر الفائدة بنحو 200 نقطة أساس والتى أثرت على نسبة تغطية الاكتتاب العام والبالغة %20 فقط.

وعادت تلك المحاولة مرة أخرى ولكن على يد شركة المصريين للإسكان وشقيقتها المصريين فى الخارج بتأسيس صندوق استثمارى عقارى هو الأول من نوعه فى عام 2018 عبر تجميع 80 مليون جنيه من الاكتتاب الأول للصندوق.

ومنذ 2018 وحتى نهاية عام 2022، لم نشهد إنشاء أى صناديق عقارية أخرى، حتى أعلنت مجموعة طلعت مصطفى العقارية فى ديسمبر 2022 عن إنشاء صندوق استثمار عقارى بقيمة 500 مليون جنيه بالتعاون مع بنك مصر وشركة أليانز للتأمين، فى خطوة من شأنها أن تشجع على المزيد من تلك الآلية خلال المرحلة المقبلة.

الوسائل التمويلية المتاحة

تشهد السوق العقارية فى الآونة الأخيرة توجه المطورين لدراسة جميع آليات التمويل المتاحة، لتعزيز ملاءتهم المالية، ودعم قدرتهم على استكمال مشروعاتهم القائمة، والتى تأثرت جراء الارتفاع الرهيب فى التكاليف، وصعود مستويات الفائدة، وتراجع قيمة العملة المحلية، بجانب تأثر الاقتصاد المصرى بالغزو الروسى الأوكرانى، وجميعها تحديات عملت على غربلة القطاع العقارى، وأدت إلى إعادة هيكلة خطط كيانات التطوير، لاسيما الخطة التمويلية.

وبصفة عامة، من المعروف أن هناك أربع آليات تمويلية متاحة حاليا أمام شركات التطوير العقارى تتمثل فى سندات التوريق، إصدرات الصكوك الإسلامية، صناديق الاستثمار العقارى، والاقتراض البنكى، ناهيك عن الولوج لزيادة رأس المال، وهو ما يكون أكثر سهولة بالنسبة للشركات المقيدة عن غيرها.

وبما أن معظم خبراء القطاع العقارى أجمعوا على أن حميع الوسائل التمويلية مكلفة فى الوقت الحالى، سواء كانت بنكية أو غير مصرفية، فمن المفيد أن ينوع المطور العقارى بينهم لتوزيع المخاطر وكذلك التكلفة.

وقد يكمن الفرق بين الآليات المصرفية وغير المصرفية فى الشروط المطلوبة للحصول عليها ونسب المخاطرة بها، فغير البنكية تتمتع بسهولة الوصول إلها وانخفاض المخاطرة بها، عكس البنكية.

وعلى الجانب الآخر، رجح بعض الخبراء آلية التمويل عبر الدخول فى شراكات سواء كانت عربية أو محلية، لتغطية التكاليف التنفيذية للمشروع، وهو ما يمثل تخفيفا للعبء على المطور العقارى، لاسيما فى ظل الارتفاع المبالغ فيه لأسعار مواد البناء.

التمويل العقاري

بلغت تمويلات البنوك والشركات حوالى 56.67 مليار جنيه، ضمن مبادرة التمويل العقارى لمحدودى الدخل لنحو 499.363 ألف عميل حتى نهاية مارس 2023.

وضخت البنوك حوالى 55.3 مليار جنيه لـ480.225 ألف عميل لتستحوذ على نسبة %96 من المبادرة، بحسب تقرير حديث صادر عن صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى حصلت عليه جريدة “المال”.

وأوضح التقرير أن الشركات ضخت نحو 2.332 مليار جنيه ضمن المبادرة لنحو 19.109 ألف عميل لتستحوذ على 4% من المبادرة.

ومنحت البنوك الحكومية الثلاثة الكبرى تمويلات ضمن مبادرة التمويل العقارى لمحدودى الدخل، لشراء وحدات سكنية بقيمة 32.853 مليار جنيه، لنحو 285.143 ألف عميل، وذلك حتى نهاية شهر مارس 2023، بحصة تصل إلى %60.

وبحسب تصريحات مى عبدالحميد الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري لـ”المال”، تصدّر البنك الأهلى المصرى قائمة البنوك الأكثر منحًا للتمويلات العقارية لمحدودى الدخل ضمن المبادرة، بحجم تمويلات يبلغ 15.665 مليار جنيه، استفاد منها 135.061 ألف عميل، بحصة سوقية %27.2

وضخ بنك مصر إجمالى تمويلات ضمن المبادرة يبلغ 13.672 مليار جنيه، موجهة إلى 113.541 ألف عميل، وبحصة تبلغ %23.7.

وجاء بنك التعمير والإسكان فى المركز الثالث بقائمة البنوك التى منحت تمويلات ضمن مبادرة التمويل العقارى بقيمة 6.721 مليار جنيه، لـ70.571 ألف عميل.

وضخ بنك القاهرة تمويلات عقارية بقيمة 3.516 مليار جنيه، موجهة لنحو 35.541 ألف مستفيد، بحصة تبلغ %6.1 من إجمالى تمويلات البنوك ضمن المبادرة.

جدير بالذكر أن البنك المركزى المصرى أطلق مبادرة للتمويل العقارى فى فبراير 2014 بفائدة مدعمة متناقصة لشريحتى محدودى ومتوسطي لدخل بفائدة تتراوح من 5 إلى 7.%

وكشف المهندس طارق شكرى وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب ورئيس غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات المصرية، ورئيس شعبة الاستثمار العقارى باتحاد الغرف التجارية، عن اعتزامه عقد اجتماع مع محافظ البنك المركزى اليوم، لتسهيل أعمال التمويل العقارى واعتبار الوحدة هى الضامن الرئيسى للتمويل وليس العميل، مما يزيد من فرص بيع العقار.

و أكد “شكري” أن السوق العقارية واجهت تحديات متعددة خلال العام الماضى، والتى كان أبرزها أزمة سلاسل الإمداد العالمية، واندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية، وهو ما أثر على تكلفة المواد الخام وأسعارها، مما ساهم فى إرباك حسابات الشركات العقارية، كما أثر على القدرة الشرائية للعملاء.

وأضاف أن الشركات العقارية واجهت عامًا صعبًا خلال 2022 سواء على مستوى المبيعات أو التنفيذ، لأنه حتى الشركات التى قامت ببيع جزء كبير من مشروعاتها فإنها تواجه فجوة بين سعر البيع وتكلفة التنفيذ نتيجة ارتفاع أسعار المواد الخام، لذا فإن مجلس إدارة الغرفة وضع على مائدته عددا من الملفات العاجلة وخاطب بها الجهات المعنية.

كما تم عقد اجتماعات مع رئيس الوزراء ومسئولى البنك المركزى والمطورين العقاريين لوضع آلية خاصة بتغيير فلسفة التمويل العقارى فى البنوك، لتكون قائمة على ضمانة الوحدة وليس قدرة المشترى الائتمانية، وعقد اجتماعات متكررة لمناقشة الوضع الراهن لملف تصدير العقار.

ولفت إلى أن غرفة التطوير العقارى لديها ملفات عاجلة ستعمل عليها خلال العام الجارى، خاصة فى ضوء استمرار مواجهة السوق العقارية لتحديات العام الماضى مع ظهور تحديات جديدة، مشيرا إلى استمرار مجلس الإدارة فى عقد لقاءات مع الجهات المعنية للعمل على هذه الملفات، كما سيركز مجلس الإدارة على عدة نقاط أبرزها؛ التركيز على ملف التمويل العقارى باعتباره حلقة الوصل الوحيدة لسد الفجوة بين القدرة الشرائية للعملاء وأسعار البيع، ورغم ظهور نشاط التمويل العقارى منذ أكثر من 20 عاما إلا أن حجمه مقارنة بحجم السوق العقارى محدود للغاية.