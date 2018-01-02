القطاع العقارى يرصد تحديات الاستثمار فى أفريقيا

❏ ممدوح بدر الدين: اقتحام القارة يتطلب دراسات دقيقة لضمان نجاح التجربة ❏ فتح الله فوزى: يجب إنشاء كيان حكومى يضم شركات القطاع الخاص لتقليل المخاطر ❏ ماجد حلمى: لابد من اكتشاف الأسواق أولا ❏ محمد فريد خميس: تيسير الإجراءات أمام الراغبين فى العمل بالخارج ضرورة ❏ أشرف عبد الحكم: عدم تغطية خطابات الضمان

❏ ممدوح بدر الدين: اقتحام القارة يتطلب دراسات دقيقة لضمان نجاح التجربة

❏ فتح الله فوزى: يجب إنشاء كيان حكومى يضم شركات القطاع الخاص لتقليل المخاطر

❏ ماجد حلمى: لابد من اكتشاف الأسواق أولا

❏ محمد فريد خميس: تيسير الإجراءات أمام الراغبين فى العمل بالخارج ضرورة

❏ أشرف عبد الحكم: عدم تغطية خطابات الضمان %100 من أبرز المعوقات

❏ أحمد شلبى: مطلوب إتاحة نقاط اتصال بين الشركات والدول الأفريقية ودعم «الجادين»

❏ داكر عبد اللاه:غياب المنظومة الجيدة للنقل والمواصلات أكبر تحد ولابد من تفعيل دور القطاع المصرفى

بدور إبراهيم

اهتمت الدولة خلال السنوات الأخيرة بدعم الاستثمار فى أفريقيا، وتعظيم الاستفادة من الفرص المتنوعة بمختلف القطاعات فى تلك الدول، وتحقيق التبادل التجارى والتكامل الاقتصادى، بما يسهم فى تحقيق الاستفادة المثلى لمصر والدول الأفريقية.

وقد كشف مؤتمر”الاستثمار فى أفريقيا” الذى استضافته مصر مؤخراً للعام الثانى، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، النقاب عن اهتمام القيادة السياسية بدعم الملف، وكذلك الفرص الكبرى المتاحة للاستثمار فى العديد من الدول الأفريقية، كما وقعت مصر خلال المؤتمر عددا من الاتفاقيات المهمة ومنها اتفاقيات تمويل بقيمة 1.9 مليار دولار، لدعم الاقتصاد والمشروعات الناشئة، بجانب تعزيز التجارة مع القارة الأفريقية، ووقع بنك الصادرات اتفاقية مع البنك الأفريقى للتصدير والاستيراد، لتوفير تمويل بقيمة 500 مليون دولار، لدعم صادرات واستثمارات الشركات المصرية إلى الدول الأفريقية.

ويعد قطاعا التشييد والبناء، والاستثمار العقارى من أهم القطاعات التى تهتم بها الدول الأفريقية، وترصد جزءا كبيرا من ميزانيتها لتنفيذ مشروعات البنية الأساسية والمشروعات السكنية فى ظل تنامى الطلب، وتحسن مستويات المعيشة فى بعض الدول، بما يمثل فرصة أمام الشركات المصرية للدخول إلى تلك الأسواق.

وكشف الخبراء والمتعاملون فى القطاع العقارى وقطاع التشييد،عن التحديات التى تواجهم للتوسع والاستثمار فى دول القارة الأفريقية، مؤكدين استعداد شريحة كبيرة من السوق للتوسع خارجيا فى ظل تنوع الفرص الاستثمارية بتلك الأسواق البكر والناشئة.

وأكد المهندس فتح الله فوزى، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين, ورئيس مجلس إدارة مكتب “مينا” لاستشارات التطوير العقارى , وجود فرص استثمارية حقيقية وواعدة فى الدول الأفريقية فى العديد من القطاعات، وأهمها البنية الأساسية والصناعة، مشيرا إلى أن السوق المصرية تتسم بوجود شركات كبرى ذات كفاءات ومهارات قادرة على التوجه نحو إعمار وتنمية تلك الدول، وتنفيذ مشروعات تنموية كبرى، وذلك حال معالجة التحديات التى تواجه الشركات المصرية فى تنفيذ مشروعات بالخارج.

وأشار إلى أن طبيعة عمل الشركات العقارية تختلف عن البناء والتشييد، لأن دخول الأخيرة يتطلب متابعة المناقصات المطروحة بالخارج، والتقدم إليها بينما يطلب من شركات الاستثمار العقارى، التنقيب عن الفرص الاستثمارية، وإجراء دراسات مستفيضة عن الأسواق وطبيعتها واحتياجات العملاء، وآليات الترويج للمشروعات قبل بدء التنفيذ، وذلك لضمان إقامة مشروعات تتلاءم مع احتياجات مواطنى تلك الدول وطبيعة أسواقها، مؤكدا صعوبة مهمة شركات الاستثمار العقارى فى ظل أزمة نقص المعلومات التى تعانى منها الأسواق الأفريقية.

وأضاف أن شركات البناء والتشييد تواجه أيضا تحديات كبرى فى الدخول والعمل بالأسواق الأفريقية، فى مقدمتها صعوبة الإجراءات البنكية، والحصول على خطابات ضمان لتنفيذ المشروعات، بما أسهم فى اقتصار الدخول لتنفيذ هذه المشروعات بالخارج على شركات المقاولات الكبرى ذات الملاءات المالية.

ولفت إلى ضرورة قيام الدولة بتحفيز الشركات للعمل بالخارج، من خلال إنشاء شركة تابعة لها تضم تحت مظلتها شركات القطاع الخاص الراغبة فى العمل بالخارج، بما يسهم فى حماية الشركات وأيضا تسهيل مهمة اقتحام الأسواق الخارجية، وتعزيز ثقة مواطنى تلك الدول فيها، والإقبال على مشروعاتها ومنح تيسيرات، من قبل الحكومات فى الخارج، مشيراً إلى ارتفاع درجة المخاطرة فى حال دخول الشركات منفردة وصعوبة تحقيقها الأهداف المرجوة فى بعض الأحيان.

وأوضح أن هناك بيروقراطية فى دول أفريقيا، مثل العديد من الدول ولاتمثل العائق الأكبر فى تنامى الاستثمارات بتلك الدول.

وأكد المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الإستثمار العقارى فى الاتحاد العام للغرف التجارية, أن دول أفريقيا تحوى العديد من الفرص الاستثمارية، خاصة فى قطاع التشييد والبناء، كما أن هناك طفرة مؤخراً فى حجم المشروعات المطروحة فى مجالات الطرق والبنية الأساسية وغيرها،مما يتطلب مشاركة العديد من شركات المقاولات مشيرا إلى أن الشركات المصرية، تتسم بسابقة أعمال قوية وخبرات متطورة مما يجعلها مؤهلة للمنافسة على أكبر قدر من تلك المشروعات حال تذليل العقبات التى تواجهها.

وأضاف أن كل دولة لديها طبيعة خاصة وظروف اقتصادية ومتطلبات، مؤكدا أن إستراتيجية الاستثمار فى كل دولة أفريقية تختلف عن الأخرى.

وأوضح أن دخول شركات التطوير العقارى إلى الدول الأفريقية، يتطلب إعداد دراسات خاصة ودقيقة حول طبيعة تلك الدول، والمشروعات التى تحتاج إليها وكيفية الحصول على مواد البناء والخامات المختلفة، وكذلك الآليات التسويقية للمشروعات، بما يسهم فى تحقيق المبيعات المستهدفة وإنجاح المشروعات، مشيراً إلى أن هناك شركات اتخذت خطوات للاستثمار بالقارة الأفريقية، ولم توفق نظرا لعدم إجراء الدراسات التسويقية الدقيقة للسوق.

وشدد على أن الشركات ذات الخبرات والكفاءات، قادرة على الدخول فى الأسواق الأفريقية، وتنفيذ مشروعات كبرى تسهم فى إحداث نقلة نوعية بالتنمية العمرانية بتلك الدول.

و قال المهندس ماجد حلمى، رئيس مجلس إدارة شركة “وادى دجلة” للتنمية العقارية، إن السوق المصرية مليئة بالشركات الكبرى وصاحبة الخبرات القادرة على اقتحام مختلف الأسواق، ومنها القارة الأفريقية، والتى تتسم بفرص متنوعة فى مختلف القطاعات.

وأشار إلى أهمية توافر المعلومات ووضوح الرؤى والخطط الاستثمارية فى تلك الدول والإعلان عنها لتوفير الفرص للشركات المصرية، لإعداد الدراسات ومعرفة طبيعية الأسواق، بما يضمن تنفيذ مشروعات ناجحة تلائم احتياجات تلك الدول، وتسهم فى دفع وتحفيز الاستثمارات وتحقيق المستهدف للشركات المصرية.

ولفت إلى أهمية دعم الدولة للشركات الراغبة فى التوسع بالخارج وبحث فرص الاستثمار، وتذليل العقبات أمام هذه الشركات، مشددا على ضرورة تسهيل إجراءات الموافقات والتراخيص وغيرها.

وأوضح محمد محمد فريد خميس، عضو مجلس الإدارة والمالك لشركة “الشرقيون” للتنمية العمرانية، أن فتح منافذ جديدة للاستثمار فى الدول الخارجية، ومنها القارة الأفريقية للشركات المصرية، سيسهم فى تحفيز الاستثمارات وخلق أجيال جديدة من شركات التطوير العقارى، واكتساب بعض الشركات خبرات جديدة، نتيجة احتكاكها بالأسواق المختلفة والعملاء بالدول الخارجية.

وأشار إلى أهمية تيسير الإجراءات أمام الشركات الراغبة فى العمل بالخارج، كون تلك الآلية تسهم فى تشغيل المزيد من العمالة المصرية، ورفع طاقات الشركات التطويرية وتحقيق الأبعاد الاقتصادية والسياسية المستهدفة.

ويرى المهندس أشرف عبد الحكم، المدير العام لشركة كونشتركشن آند ديزاين ” كونستك ” ضرورة النظر فى التحديات التى تواجه شركات المقاولات فى العمل خارجيا وتحديدا فى الأسواق الأفريقية، والقيود التى تعترض ذلك النشاط، مشيرا إلى أن شركات المقاولات تصطدم بالعديد من التحديات، ومنها ارتفاع رسوم التوثيق وإلزامها بدفع نصف فى المئة من آخر 3 ميزانيات معتمدة، مع تغطية خطابات الضمان للمشروعات الخارجية بنسبة 100 % بالإضافة إلى مخاطر نقل العمالة للخارج، وهو ما يحمل الشركات العديد من الأعباء.

ولفت إلى ضرورة دعم الدولة لهذه الشركات من خلال خفض الرسوم وجعل نسبة تغطية الخطابات مماثلة للمشروعات الداخلية بين 15 – 25 % من قيمة المشروع، مشيرا إلى أن هناك مشروعات كبرى يتم تنفيذها حاليا فى الدول الأفريقية، وتبحث جديا عن شركات مقاولات وعمالة.

وقال إن الشركات المصرية استطاعت خلال السنوات الماضية اكتساب ثقة تلك الدول من خلال خبراتها وكفاءاتها مما يزيد فرص منافستها فى الخارج حال تذليل العقبات والتحديات التى تواجهها، مع خلق كيانات جديدة من الشركات العاملة فى المجالات التخصيصية المطلوبة بالخارج، والتى ستمثل إضافة أيضا للسوق المصرية على الأجل الطويل.

وكشف المهندس داكر عبد اللاه، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، عن أن السنوات الثلاث الأخيرة، شهدت اهتماماً خاصاً بدعم التكامل الاقتصادى والتبادل التجارى بين مصر والدول الأفريقية، خاصة الدول أعضاء السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا ” الكوميسا” والعمل على تحقيق أهداف ذلك التجمع الذى نشأ منذ عام 1994 وانضمت مصر إليه فى 1998 ويضم 19 دولة أفريقية.

وأشار إلى أن تبنى القيادة السياسية دعم التعاون والتضافر بين الدول الأفريقية، وتنمية الفرص الاستثمارية المتاحة والمزايا التى تتسم بها كل دولة عن الأخرى، سيسهم فى تحقيق أعلى العوائد الاقتصادية لتلك الدول ورفع ناتجها وتحسين مستوى معيشة أكثر من 600 مليون مواطن بها.

وأكد أهمية علاج بعض المشكلات المزمنة فى السوق الأفريقية، التى تقف عائقاً أمام الاستثمارات بمختلف أنواعها، وأهمها نقص المعلومات المتاحة عن الفرص الاستثمارية والمزايا التجارية بكل دولة، بالإضافة إلى ضعف مستوى شبكات الطرق والمواصلات، وعدم توافر منظومة جيدة للنقل البرى والبحرى، مما يضعف فرص التبادل التجارى.

وشدد على ضرورة تفعيل دور القطاع المصرفى فى اكتشاف القارة السمراء، من خلال إنشاء بنك أفريقى لدعم العلاقات والاتفاقات التجارية والاقتصادية بين الدول، أسوة بدور بنك الاتحاد الأوروبى، مشيراً إلى أهمية التزام جميع الدول أعضاء “الكوميسا” بتخفيض الجمارك والرسوم بنسبة 100 % فى التعاملات بينها على غرار مصر وكينيا والسودان، وذلك لتطبيق بنود الاتفاقية بالكامل وتحقيق الهدف الرئيسى منها.

وأكد الدكتور أحمد شلبى، العضو المنتدب لمجموعة “تطوير مصر” أن هناك توجها كبيراً من الدولة لدعم الاستثمارات المصرية والتبادل التجارى مع الدول الأفريقية، وهو توجه سليم يسهم فى تحقيق العديد من الأبعاد الإيجابية على المستويات الأمنية والإستراتيجية والاقتصادية، كما تتسم الدول الأفريقية بحاجتها إلى العديد من المشروعات فى مختلف المجالات لدفع التنمية، ورفع مستوى المعيشة.

وأوضح أهمية إتاحة نقاط اتصال بين الشركات الراغبة فى الدخول لضخ استثمارات فى الدول الأفريقية، وتلك الدول وكذلك دعم وزارة الاستثمار للجادين وإيضاح الرؤى أمام الشركات لوضع دراسات سليمة.