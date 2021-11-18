القطاع الخاص يقتنص نصيب الأسـد من «الأتوبيسات» خلال أكتوبر

بواقع 402 وحدة مقابل 94 لـ «العام»

استحوذ القطاع الخاص على نصيب الأسد من تراخيص الأتوبيسات الزيرو فى مصر خلال شهر أكتوبر الماضى بواقع 402 وحدة مقابل 94 وحدة للقطاع العام.

تركزت الأتوبيسات الجديدة المرخصة لأول مرة والتابعة للقطاع الخاص فى موديلات 2022 بواقع 200 وحدة بما يقارب نصف الأتوبيسات الخاصة المرخصة خلال الشهر الماضى وفق ما تكشف عنه أحدث البيانات الخاصة بترخيص المركبات الجديدة فى مصر خلال شهر أكتوبر.

استحوذت موديلات 2021 على 170 وحدة من الأتوبيسات الزيرو التى رخصتها مختلف الإدارات العامة للمرور فى مصر خلال الشهر السابق، بما يعادل %42 من حصة القطاع الخاص لتحتل موديلات 2021 المرتبة الثانية بين أكثر الموديلات ترخيصا.

وجاءت موديلات 2020 فى المركز الثالث بواقع 30 وحدة بحصة سوقية تقارب %7.5 ، كما شهد أكتوبر الماضى ترخيص اتوبيسين اثنين موديل 2019 لأول مرة لصالح القطاع الخاص.

على مستوى القطاع العام كشفت بيانات تراخيص المرور عن ترخيص 94 وحدة لأول مرة لصالح القطاع العام فى الشهر الماضى.

كما استحوذت موديلات 2022 على 49 وحدة بما يقارب %52 من الأتوبيسات العامة الزيرو المرخصة خلال الشهر الماضى لتكون هذه الفئة الأكثر ترخيصا بين مختلف الموديلات .

وفى المرتبة الثانية حلت موديلات 2021 بعد ترخيصها 41 وحدة من الأتوبيسات الزيرو المرخصة لصالح القطاع العام خلال الشهر السابق، بما يعادل نحو %44 من حصة القطاع العام.

وحلت موديلات 2019 فى المركز الثالث بواقع 3 وحدات بحصة سوقية تقارب %3، وتبعتها موديل 2020 بترخيص اتوبيس واحد لصالح القطاع العام خلال أكتوبر الماضى.

وشهد أكتوبر الماضى أيضا ترخيص 79 أتوبيسا لأول مرة لصالح المدارس، وفى إطار هذه الفئة برز نجم موديلات 2021 لتحل فى المركز الأول بين أكثر الموديلات ترخيصا بواقع 49 وحدة تعادل نحو %62 من جملة أتوبيسات المدارس.

فى المرتبة الثانية حلت موديلات 2022 بترخيص 27 اتوبيسا لأول مرة لصالح قطاع المدارس بحصة سوقية تقارب %34 من حصة القطاع.

كما شهد أكتوبر الماضى ترخيص 3 أتوبيسات مدرسية تقارب %4 من حصة القطاع لتحتل المركز الثالث والأخير بين أكثر الموديلات ترخيصا.

أيضا تم ترخيص 40 اتوبيسا لصالح القطاع السياحى لأول مرة خلال أكتوبر الماضى ، منها 29 أتوبيسات موديل 2021 لتحسم هذه الفئة المركز الأول فى قائمة الموديلات الأكثر ترخيصا بحصة سوقية تقارب %72.

وكان المركز الثانى من نصيب موديلات 2022 بواقع 5 وحدات تمثل نحو %13 من حصة القطاع السياحى، وتبعتها موديلات 2020 و2019 بواقع 3 أتوبيسات لكل منهما.