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القطاع الخاص يضيف 1.9% لرصيده من الأقساط المباشرة في تأمين الحياة ( جراف)

علي حساب قطاع الأعمال العام في 2019 /2020
ماهر أبو الفضل 1:52 ص, الأثنين, 29 مارس 21 1:52 ص, الأثنين, 29 مارس 21

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كتب- ماهر أبو الفضل والشاذلي جمعة:

نجحت شركات تأمين الحياة، التابعة للقطاع الخاص- بتنوع هياكل ملكيتها سواء المصرية الخالصة أو الأجنبية أو المشتركة- في إضافة 1.9% لنصيبها من الحصة السوقية بالأقساط المباشرة، خلال العام المالي 2019 /2020 ، علي حساب شركات التأمين التابعة لقطاع الأعمال العام، ممثلة في شركة مصر لتأمينات الحياة.

18.5 مليار جنيه حصيلة شركات تأمين الحياة من الأقساط المباشرة

ووفقًا للبيانات الرسمية الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية، بلغت حصيلة الاقساط المباشرة لشركات تأمينات الحياة وتكوين الأموال، العاملة في السوق ، البالغ عددها 15 شركة-منها واحدة تابعة لقطاع الأعمال العام، مقابل 14 تابعين للقطاع الخاص- 18.5 مليار جنيه تقريبًا ، في العام المالي الماضي 2019/2020، مقابل 15.3 مليار في العام المالي السابق 2018/2019، بزيادة قيمتها 3.2 مليار جنيه تقريبًا، بنسبة نمو تصل الي 20.9%.

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وبلغ نصيب شركات التأمين التابعة لقطاع الأعمال العام- ممثلة في مصر لتأمينات الحياة- من الأقساط المباشرة في 2020 ، ما نسبته 26.9% بقيمة تلامس 5 مليارات جنيه ، مقابل 73.1% لشركات القطاع الخاص البالغ عددها 14 شركة ، بقيمة 13.5 مليار جنيه.

26.9 % نصيب شركات تأمين قطاع الأعمال العام من الأقساط المباشرة في الحياة

وعلي الرغم من تصدر شركة مصر لتأمينات الحياة – المملوكة للحكومة- قائمة اللاعبين في هذا النشاط علي مستوي السوق، إلا ن حصتها السوقية شهدت تآكلًا، بلغت نسبته 1.9%، لتصل الي 26.9% في 2020 ، مقابل 28.8% في 2019.

وكشفت نتائج أعمال سوق التأمين في 2020، عن بعض المفاجأت الدراماتيكية، من بينها زيادة الحصص السوقية لـ 5 شركات من اللاعبين في سوق الحياة علي مستوي الأقساط المباشرة.

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خمس شركات تأمين تنجح في رفع حصتها السوقية خلال 2019/2020

وضمت قائمة الشركات الخمس، التي إرتفعت حصصها السوقية، من الأقساط المباشرة في العام المالي 2019/2020 ، كلًا من “أليانز لتأمينات الحياة” و”ميتلايف” و”أكسا لتأمينات الحياة” ، بالإضافة الي “المصرية الإماراتية لتأمينات الحياة التكافلي” و”ثروة لتأمينات الحياة”.

وإرتفعت حصة أليانز لتأمينات الحياة إلي 22.8% في 2020 مقابل 20.4% في 2019 ، فيما إرتفعت حصة ميتلايف من18.6% في 2019 إلي19.9% في 2020 ، وإرتفعت حصة أكسا من 13.1% إلي 13.7% خلال عامي 2019 و2020 علي التوالي، فيما إرتفعت حصة المصرية الإماراتية لتأمينات الحياة من 0.7% في 2019 إلي 0.8% في 2020 ، ورتفعت حصة ثروة لتأمينات الحياة من 0.02% في 2019 إلي 0.3 % في 2020.

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الجراف التالي، يوضح حصة شركات تأمين الحياة التابعة لقطاع الأعمال العام، والتابعة للقطاع الخاص ، من الأقساط المباشرة، للعام المالي 2019/2020.

الجراف التالي، يوضح حصة شركات تأمين الحياة التابعة لقطاع الأعمال العام، والتابعة للقطاع الخاص ، من الأقساط المباشرة، للعام المالي 2018/2019.

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بقلم ماهر أبو الفضل

صحفي إقتصادي - نائب مدير تحرير جريدة المال - رئيس قسم التأمين بجريدة المال - عضو نقابة الصحفيين المصريين - عضو إتحاد الصحفيين العرب - دراسات عليا في الفلسفة - باحث في الفلسفة الحديثة والمعاصرة

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