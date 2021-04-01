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القطاع الخاص يضيف 0.7% لحصته السوقية من الأقساط المباشرة في تأمين الممتلكات (جراف)

خلال العام المالي 2019/2020 علي حساب الأعمال العام
ماهر أبو الفضل 2:51 ص, الخميس, 1 أبريل 21 2:51 ص, الخميس, 1 أبريل 21

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كتب- ماهر أبو الفضل والشاذلي جمعة:

نجحت شركات التأمين التابعة للقطاع الخاص، البالغ عددها 22 شركة- بما فيها المصرية لضمان الصادرات- في إضافة 0.7% لحصتها السوقية، من الأقساط المباشرة، خلال العام المالي 2019/2020، علي حساب شركات التأمين التابعة لقطاع الأعمال العام– ممثلة في شركة مصر للتأمين-.

2.2 مليار جنيه زيادة في أقساط تأمين الممتلكات

ووفقًا للبيانات الرسمية، الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية، شهدت حصيلة الأقساط المباشرة لشركات تأمين الممتلكات والمسئوليات، زيادة ملحوظة في العام المالي 2019/2020 ، بقيمة لامست 2.2 مليار جنيه، لتصل الي 20.3 مليار جنيه، مقابل 18.1 مليار جنيه في العام المالي السابق 2018/2019 ، وبنسبة نمو تلامس 12.2%.

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22 شركة تأمين تابعة للقطاع الخاص يتقاسموا 12.2 مليار جنيه أقساط

وتوزعت حصيلة الأقساط المباشرة -التي يتم جلبها من السوق المحلية بدون إضافة أقساط إعادة التأمين الواردة سواء من الخارج أو الداخل- لشركات تأمين الممتلكات بواقع 40% للشركات التابعة لقطاع الأعمال العام ممثلة في شركة مصر للتأمين بقيمة تزيد علي 8.1 مليار جنيه ، مقابل 60% موزعة علي 22 شركة تأمين تابعة للقطاع الخاص- بتنوع أطيافه وتعدد أطرافه سواء خاص مصري أو أجنبي أو مشترك فيما بينهما- بقيمة 12.2 مليار جنيه.

مصر للتأمين تفقد نسبة من حصتها رغم زيادة أقساطها المباشرة 700 مليون جنيه

ورغم نمو حصيلة شركة مصر للتأمين- الوحيدة المملوكة للحكومة في نشاط تأمين الممتلكات- في العام المالي 2019/2020 ، بقيمة تتجاوز 700 مليون جنيه، لتتعدي 8.1 مليار جنيه، مقابل 7.4 مليار جنيه تقريبًا، في العام المالي السابق بنسبة نمو تتجاوز 10%، ورغم إحتفاظها بالمقعد الأول بين قائمة شركات السوق في الحصة السوقية ، إلا أنها فقدت 0.7% من تلك الحصة العام المالي الماضي، لتنخفض حصتها من 40.7% في 2018/2019 ، إلي 40% في 2019/2020.

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في سياق متصل، رفعت شركات القطاع الخاص من حصتها السوقية في الاقساط المباشرة لتصل الي 60% بقيمة 12.2 مليار جنيه في 2019/2020 ، مقابل 59.3% بقيمة 10.7 مليار جنيه في 2018/2019 ، بزيادة تصل الي 1.5 مليار جنيه، وبنسبة نمو تتجاوز 14%.

الجراف التالي، يوضح نصيب شركات التأمين التابعة لقطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص، من الأقساط المباشرة، في العام المالي 2019/2020.

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الجراف التالي، يوضح نصيب شركات التأمين التابعة لقطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص، من الأقساط المباشرة، في العام المالي 2018/2019.

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بقلم ماهر أبو الفضل

صحفي إقتصادي - نائب مدير تحرير جريدة المال - رئيس قسم التأمين بجريدة المال - عضو نقابة الصحفيين المصريين - عضو إتحاد الصحفيين العرب - دراسات عليا في الفلسفة - باحث في الفلسفة الحديثة والمعاصرة

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