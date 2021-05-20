القطاع الخاص يستحوذ علي 59.05% أقساط التأمين في مارس (جراف)

إستحوذت شركات التأمين التابعة للقطاع الخاص ، علي 59.05% من الأقساط المُحصلة علي مستوي السوق، خلال شهر مارس الماضي، مقابل 40.95% موزعة علي شركات التأمين التابعة لقطاع الأعمال العام- ممثلة في شركتي مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة-.

ووفقًا للبيانات الرسمية الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية، بلغ إجمالي الأقساط التي حصلتها شركات التأمين العاملة في مصر- بتنوع أتشطتها سواء في الحياة أو الممتلكات، وتعدد هياكل ملكيتها سواء التابعة لقطاع الأعمال العام أو الخاص- ما يزيد علي 4.4 مليار جنيه.

وبلغ نصيب شركات التأمين التابعة لقطاع الأعمال العام، من الأقساط المحصلة في مارس الماضي، ما يزيد علي 1.8 مليار جنيه، مقابل ما يزيد علي 2.6 مليار جنيه، موزعة علي شركات التأمين التابعة للقطاع الخاص.

ووفقًا لبيانات الرقابة المالية، بلغت حصيلة الأقساط المحصلة في شهر مارس الماضي منفردًا، 4.4 مليار جنيه، مقابل 3 مليارات جنيه في الشهر المقابل من العام الماضي، بنسبة نمو بلغت 46%.

وتوزعت أقساط التأمين المحصلة في مارس الماضي ، البالغة 4.4 مليار جنيه، بواقع 1.7 مليار جنيه حصلتها شركات تأمين الممتلكات، مقابل 2.7 مليار جنيه، حصلتها شركات تأمين الحياة وتكوين الأموال.

وبلغت فاتورة التعويضات والمطالبات المسددة في شهر مارس الماضي منفردًا، ما يلامس 2.9 مليار جنيه، مقابل 1.4 مليار جنيه في الشهر المقابل من العام الماضي، بنسبة إرتفاع تتجاوز 100%.

وتوزعت فاتورة تعويضات ومطالبات التأمين المُسددة في شهر مارس الماضي ، البالغة 2.9 مليار جنيه تقريبًا، بواقع 1.5 مليار جنيه تقريبًا، بشركات تأمين الممتلكات، مقابل 1.4 مليار جنيه، لشركات تأمين الحياة وتكوين الأموال.

الجراف التالي، يوضح الحصة السوقية لشركات التأمين التابعة للقطاع الخاص، والتابعة لقطاع الأعمال العام، من الأقساط المحصلة في شهر مارس الماضي.

الجراف التالي، يوضح رصيد أقساط سوق التأمين من الأقساط المحصلة في مارس، ونصيب شركات التأمين التابعة للقطاع الخاص، والتابعة لقطاع الأعمال العام منها.