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القطاع الحكومي يقفز باستثمارات البنوك في الأوراق المالية 117 مليار جنيه

ارتفعت إلى 2.189 تريليون جنيه
سيد بدر 12:42 م, الأحد, 22 مارس 20 12:42 م, الأحد, 22 مارس 20

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دفع القطاع الحكومي استثمارات البنوك في الأوراق المالية للزيادة بنحو 117 مليار جنيه خلال شهر يناير الماضي فقط، تشكل نسبة 5.6% .

وقال البنك المركزي في تقرير حديث إن إجمالي استثمارات البنوك في الأوراق المالية (الأسهم والسندات ووثائق صناديق الاستثمار) ارتفعت لتسجل 2.189 تريليون جنيه بنهاية يناير الماضي، مقابل 2.071 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر السابق عليه .

وأشار في النشرة الشهرية إلى أن الاستثمارات في القطاع الحكومي سجلت نحو 2.079 تريليون جنيه بنهاية يناير مقابل 1.963 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر، بزيادة 116.3 مليار جنيه، بنمو 5.9%.

وسجلت الاستثمارات في قطاع الأعمال الخاص نحو 94.75 مليار جنيه بنهاية يناير مقابل 94.24 مليار جنيه بنهاية ديسمبر.

وبلغت الاستثمارات في العالم الخارجي نحو 15.2 مليار جنيه بنهاية يناير، مقابل 13.97 مليار جنيه بنهاية ديسمبر، بينما سجلت الاستثمارات في قطاع الأعمال العام نحو 329 مليون جنيه مقابل 309 مليون جنيه.

تطور حجم استثمارات الأوراق المالية خلال 12 شهرًا

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بقلم سيد بدر

حاصل على بكالوريوس الإعلام جامعة القاهرة قسم الصحافة عام 2011، بتقدير عام جيد جدًا، بدأ العمل الصحفي المتخصص رسميًا عام 2012، وقام بتغطية أقسام البنوك والمؤسسات المالية، ووزارتي التخطيط والتنمية الإدارية والاستثمار والتعاون الدولي، بجانب تغطية أخبار مجلس النواب خلال الفترة من 2012-2014، وانضم للمال في ديسمبر 2017 متخصصًا في قسم البنوك والمؤسسات المالية والمدفوعات الإلكترونية

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