القطاع التعديني بالإسكندرية يواجه انخفاضا 52.6% خلال 2019

الإسكندرية تنتج 1.17 مليون طن من ملح الطعام عام 2019

واجه القطاع التعديني بالإسكندرية انخفاضا خلال العام الماضي 2019 وصل إلى 52.6%، إضافة إلى انخفاض في عدد المحاجر الموجودة بالمحافظة لتصل انخفاضها 14%.

1.4 مليون حجم إنتاج المواد التعدينية في 2019

ووصل حجم إنتاج المواد التعدينية “حسب تقرير صادر عن المحافظة مؤخرا” خلال العام الماضي 2019 نحو 1.4 مليون طن مقابل 2.9 مليون طن خلال العام قبل الماضي 2018.

وتركزت تلك الصناعات في صناعات الحجر دولوميتي، والطفلة الصحراوية، ومخلفات المحاجر والصناعات الرملية والحجر الجيري.

42 محجرا بالإسكندرية منها 38 ببرج العرب

وبلغت عدد المحاجر المستغلة بمحافظة الإسكندرية قرابة 42 محجرا منها 38 محجرا بمنطقة برج العرب وحدها، فيما يقع بمنطقة العامرية 1، والعامرية 2، والعجمي محجرا واحدا بكلا منها.

الإسكندرية تنتج 1.17 مليون طن من ملح الطعام عام 2019

وبالنسبة لملح الطعام فبلغ حجم الإنتاج بالإسكندرية خلال 2019 إلى نحو 1.17 مليون طن بزيادة قدرها 16% عما تم إنتاجه في 2018.

وتوزع إنتاج عام 2019 بين شركتين، الأولى شركة النصر للملاحات والتي بلغ إنتاجها 227 ألف طن والتي تقوم بإنتاج الملح من ملاحة برج العرب بنسبة 16% من إنتاج محافظة الإسكندرية.

بينما بلغ إنتاج شركة المكس للملاحات 942 ألف طن والتي تقوم بإنتاج الملح من مناطق العجمي والعامرية، بنسبة 81% من الإنتاج.

وتحتل مصر المرتبة الـ16 بين 62 دولة منتجة للملح فى العالم، وتسهم شركتا النصر، والمكس للملاحات المملوكتان للشركة القابضة للصناعات الكيماوية 80% من إجمالى الإنتاج من خلال 4 ملاحات.

وتمتلك شركة النصر التابعة للقابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، ملاحة سبيكة بشمال سيناء بمساحة 27 كيلو متر، وملاحة برج العرب بمساحة 27 كيلو متر مربع.

وتمتلك شركة المكس ملاحة المكس بمساحة 34 كيلو مترا مربعا وملاحة بور فؤاد بمساحة 7 كيلو مترات مربع.