القطاع التجاري يرحب بدخول الدولة كشريك في الأعمال الكبرى

رحب القطاع التجاري بإعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي، استعداد الدولة للدخول كشريك مع المستثمرين فى مبادرة «ابدأ» بنسبة تبدأ من 30 أو 40 أو %50 بهدف تشجيع رجال الصناعة فى مصر.

يذكر أن مبادرة «ابدأ» تهدف إلى توطين الصناعة الحديثة وتقليل الفجوة الاستيرادية وتوفير فرص عمل، وتتكامل أهدافها مع الأهداف الوطنية للدولة المصرية، والتزاماتها الدولية .

كان «السيسى» وجه القائم بأعمال البنك المركزى المصرى حسن عبدالله ، بتسهيل إجراءات تمويل المشروعات التى تنفذها الدولة وتم تحديدها بالاتفاق مع اتحادى الصناعات المصرية والغرفة التجارية.

فى هذا السياق، أكد تامر سلطان رئيس شعبة تجار الساعات فى الغرفة التجارية فى القاهرة، لـ«المال» أن مشاركة الدولة فى إقامة أول مجمع صناعى للساعات فى مصر، والذى أعلنت عنه الشعبة الشهر الماضي، هى فكرة مطروحة لدى الشعبة، ومن المتوقع عرضها خلال الاجتماع المرتقب عقده فى منتصف نوفمبر الجارى فى الغرفة التجارية بالقاهرة.

وقال إنه جار حاليًا وضع دراسات الجدوى الخاصة بالمجمع الصناعى للساعات المستهدف إقامته، موضحَا أن قرارات البنك المركزى الأخيرة أدت إلى تغيير بعض النقاط فى الدراسة وجار تعديلها.

كان «سلطان» قال – فى تصريحات سابقة لـ«المال» – أن شعبة تجار الساعات بالغرفة التجارية فى القاهرة إعداد دراسات تدشين أول مجمع صناعى يضم المصانع العاملة فى قطاع الساعات فى مصر، والتى تقوم بتصنيع أجزاء الساعات ومكوناتها المصنعة محليًا.

وأضاف أنه من المستهدف الانتهاء من الدراسة النهائية للمجمع الصناعى المزمع إقامته بنهاية العام الجارى، تماشيًا مع خطة الدولة لتوطين الصناعة المحلية، بهدف تعظيم الصادرات المصرية، وفتح أسواق جديدة للمنتجات المحلية.

من جهته، كشف شلبى غالب رئيس شعبة قطع غيار السيارات بالغرفة التجارية فى القاهرة، عن أنه سيتم التواصل مع المصانع الأوروبية المصنعة لقطع غيار السيارات، بهدف إقامة شراكات معهم، وإقامة مصنع لقطع الغيار فى مصر، وذلك بعد توجيهات الرئيس السيسي، بإمكانية دخول الحكومة كشريك مع المستثمرين المحليين بنسبة تتراوح من 30 وحتى %50.

ورحب بأن تكون إدارة المصانع المستهدف إقامتها تابعة للقطاع الخاص، مشيرًا إلى أن ذلك يؤدى إلى طمأنة المستثمرين سواء محليين أو أجانب.