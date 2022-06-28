القطاع البنكي يُهيمن على 27% من تداولات البورصة المصرية بجلسة اليوم

هيمن القطاع البنكي على حوالي 27% من تداولات الأسهم المتداولة في البورصة المصرية بجلسة اليوم الثلاثاء، بقيمة 235.3 مليون جنيه.

وأغلقت البورصة المصرية تعاملات جلسة الثلاثاء على هبوط جماعى لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعى للعرب والأجانب، وقيم تداولات 883 مليون جنيه على الأسهم.

وهبط المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “EGX30” بنسبة 0.82% عند 9179 نقطة، بينما هبط “EGX70” للأسهم المتوسطة بنسبة 1.53%، ليسجل 1709 نقاط، كما هبط المؤشر الأوسع نطاقًا ”EGX100” بنسبة 1.46% مسجلًا 2529 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم فقط حوالي 883 مليون جنيه تقريبًا، واتجه المصريون للشراء، بينما اتجه العرب والأجانب للبيع، وفقًا لإجماليات التداول على شاشة البورصة.

وكان خبراء تحليل فنى بسوق المال توقعوا أن تهدئ البورصة المصرية وتيرة تراجعاتها الأسبوع الحالي، مدعومة بقرار البنك المركزي تثبيت الفائدة الخميس الماضي.

ولفت الخبراء إلى أن التراجعات التى تمر بها السوق تمثل فرصًا جيدة للشراء، مع ترشيحات وتوصيات بحزمة من الأسهم فى قطاعات معينة، مشددين على الابتعاد كليًا عن الشراء الهامشي.