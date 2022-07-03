القطار الكهربائى الخفيف يستقبل ركاب منطقة شرق القاهرة غدا

أعلن وزير النقل الفريق كامل الوزير أنه تقرر التشغيل الفعلي لجمهور الركاب لمشروع القطار الكهربائي الخفيف “lRT” ابتداء من غدٍ الإثنين.

وأضاف وزير النقل خلال افتتاح مشروع القطار الكهربائي الخفيف أن يتوافر بمحطة عدلي منصور « WIFI– سلالم ذاتية الحركة – مصاعد ذوي الهمم – ماكينات “ATM”– ماكينات حجز تذاكر إلكترونية».

كما تضم «غرفة تحكم ” شاشة لأجهزة GPS– شاشة لتنسيق وتخطيط الرحلات – شاشة لمراقبة الكاميرات – شاشة منظومة شحن الأتوبيسات الكهربية».

ويوجد نفق يربط المحطة مع محطة عدلي منصور و منطقة انتظار السيارات شمال كوبري السلام.

خطوط مترو الأنفاق

كما استعرض الوزير أمام الرئيس السيسى شبكة خطوط مترو الأنفاق وتشمل الخط الأول للمترو ( حلوان – المرج الجديدة ) والذي يبلغ طوله 44 كم وبعدد 35 محطة وينقل 1.7 مليون راكب يوميا.

وتم بدء التشغيل عام 1989، و الخط الثاني للمترو ( شبرا الخيمة – المنيب) بطول 21.6 كم وبعدد 20 محطة و ينقل 1.4 مليون راكب يوميا حيث تم بدء التشغيل عام 1996.

وأشار الوزير إلى أن الخط الثالث ( عدلي منصور – إمبابة – جامعة القاهرة) يبلغ طوله 41.2 كم وبعدد 34 محطة وينقل 1.5 مليون راكب يوميا حيث تم بدء التشغيل عام 2012.

وأضاف أن المرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو ( العتبة – روض الفرج / جامعة القاهرة ) يبلغ طولها 17.7 كم وبعدد 15 محطة (8 نفقية – 5 علوية – 2 سطحية ).

وستنقل 500 ألف راكب يوميا و تم تنفيذه على أربع مراحل المرحلة الأولى بطول 4 كم وبعدد 4 محطات نفقية والمرحلة الثانية بطول 6.6 كم.

وبعدد 6 محطات ( 1 نفقية و4 علوية و1 سطحية) والمرحلة الثالثة بطول 7.1 كم وبعدد 5 محطات (3 نفقية و 1 سطحية و 1 علوية).

وأضاف وزير النقل أن الخط الرابع لمترو الأنفاق ( 6 أكتوبر حي الأشجار – القاهرة الجديدة الرحاب) بطول 46.5 كم وبعدد 40 محطة، وسينقل حوالي 1.5 مليون راكب يوميا.

الخط السادس لمترو الأنفاق ( الخصوص – المعادي الجديدة) بطول 46.5 كم وبعدد 40 محطة وسينقل حوالي 2 مليون راكب يوميا.

وأكد وزير النقل أنه جار تطوير خط سكة حديد القاهرة – السويس ثاني أقدم خط سكة حديد في مصر الذي تم إنشاؤه عام 1858 بطول 126 كم.

محطة عدلي منصور في القطار الكهربائي

وسيتم اختصار بداية الخط لتكون من محطة عدلي منصور التبادلية بدلا من عين شمس ذات الكثافة السكانية العالية وتطوير الطريق في المسافة من عين شمس حتى عدلي منصور.

وأشار الوزير إلى أنه تم التعاقد على توريد 6 قطارات من شركة تالجو الإسبانية، وقطار هدية من الشركة للشعب المصري.

وتم توريد أول قطار وهو حاليا في مرحلة التشغيل التجريبي بنجاح التشغيل التجريبي.

و سيتم البدء في توريد باقي القطارات تباعا لتصل بالكامل لمصر قبل ديسمبر 2022 حيث يتكون القطار من 15 عربة بسرعة تشغيلية عالية تصل إلى 160 كم / ساعة.

وبمستوى رفاهية وأمان « شاشات عرض – إنذار حريق – WIFI– أنظمة هوائية لامتصاص الاهتزازات – مقاعد ودورات مياه لذوي الهمم بواقع 5 عربات درجة أولي».

كما تضم 8 عربات درجة ثانية، وعربة بوفيه، وعربة قوي، وجرار حديث PRL الأمريكي.

أتوبيسات لاستقبال ركاب القطار الكهربائي

وأضاف وزير النقل أن محطة السوبر جيت ومحطة الأتوبيس الترددي «عدلي منصور – مطار القاهرة الدولي» تبلغ مساحتها 1,5 فدان.

و تتكون من محطة أتوبيسات تستوعب 24 أتوبيسا « 20 أتوبيس للأقاليم ، و 4 أتوبيسات كهربية لأتوبيس المطار».

ومبني إداري يحتوي على «استراحة، ومكتب حجز، وغرفة تحكم، إضافة إلى مكاتب إدارية، ودورات مياه، فضلا عن تكييف مركزي»، بمعدل تشغيل يومي 140 أتوبيس تغطي معظم محافظات الجمهورية.

ومتوسط عدد ركاب يومي يبلغ 5000 راكب حيث إن المحطة بها أول محطة شحن أتوبيسات كهربية بقدرة شحن 4 أتوبيسات “عدد (2) شاحن 60 كيلو وات– عدد (2)شاحن 120 كيلو وات”.