تأميـــن

القطار السريع ينعش تأمين البضائع المنقولة عبر السكك الحديدية

مصر تستعد للتحول إلى محور رئيسى فى تجارة الترانزيت للبضائع
الشاذلي جمعة 10:43 ص, الثلاثاء, 16 فبراير 21 10:43 ص, الثلاثاء, 16 فبراير 21

شارك الخبر مع أصدقائك

تستعد شركات التأمين للمنافسة على تأمين البضائع المنقولة عبر السكك الحديدية ضمن المشروع الجديد للقطار السريع الذى يربط بين ميناء العين السخنة والعلمين مرورا بميناء الإسكندرية.

أكد طارق قدرى، رئيس قطاع التأمين البحرى فى شركة قناة السويس للتأمين، أن مصر تستعد للتحول إلى محور رئيسى فى تجارة الترانزيت للبضائع، بين موانئ البحر الأحمر والبحر المتوسط، والتى سيتم التأمين عليها ونقلها عبر القطارات السريعة.

اقرأ أيضا  تجديد قيد ثلاث شركات لوساطة التأمين والإعادة ( مستند)

وقال قدرى إن نقل البضائع عبر السكك الحديدية بين موانئ البحر الأحمر والبحر المتوسط أقل فى التكلفة من نقلها عبر السفن بحرا، مما يخدم حركة التجارة القادمة من شرق آسيا نحو أوروبا، والتى يستفيد منها الاقتصاد المصرى.

وأضاف أن الاستثمار فى مجال الطرق، خاصة الطريق الدائرى الإقليمى، وطريقى مصر ـ إسماعيلية والسويس، أدى إلى توسع زيادة حركة التجارة من ميناء العين السخنة ومحافظات الصعيد مباشرة، ما أدى إلى نشاط التأمين البرى على البضائع المنقولة عبر تلك الطرق.

اقرأ أيضا  تأمينات الطيران تغطي خطأ السهو بإنزال العجلات أثناء الهبوط

وأوضح أن تنشيط حركة النقل البرى وعبر السكك الحديدية سيساهم فى تنشيط تأمين البضائع المنقولة برا وعبر السكك الحديدية، ما يزيد من حصيلة أقساط قطاع التأمين فى تلك الفروع التأمينية خلال الفترة المقبلة.

وتنفذ مصر بالتعاون مع شركة «سيمنز» الألمانية شبكة من القطارات الكهربائية السريعة، والتى تبدأ بالخط الرابط بين العين السخنة والعلمين، ضمن خطة الدولة لتطوير قطاع السكك الحديدية وتنشيط حركة التجارة عبدها واختصار زمن الرحلة.

اقرأ أيضا  تأمين الطيران يغطي العواصف والأعاصير والصواعق والثلوج وانخفاض الضغط الجوي
الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم الشاذلي جمعة

ملف الكاتب الشاذلي جمعة

اقرأ أيضاً

تأمينات الطيران تغطي خطأ السهو بإنزال العجلات أثناء الهبوط

الشاذلي جمعة 12:43 ص, الثلاثاء, 16 فبراير 21

تعرف على أنواع وثائق تأمينات الطيران والتغطيات التى توفرها للعملاء

الشاذلي جمعة 11:58 م, الأثنين, 15 فبراير 21

تشب وإيون للتأمين يطلقان منصة رقمية للشركات الصغيرة والمتوسطة

مروة عبد النبي 10:36 م, الأثنين, 15 فبراير 21

تأمين الطيران يغطي العواصف والأعاصير والصواعق والثلوج وانخفاض الضغط الجوي

الشاذلي جمعة 10:20 م, الأثنين, 15 فبراير 21

«متلايف للتأمين» تحقق 49.5 مليار دولار أقساطًا على مستوى العالم خلال 2020

الشاذلي جمعة 3:48 م, الأثنين, 15 فبراير 21

«مصر لتأمينات الحياة» تعتزم توسيع شراكتها مع البنك الأهلى العام الجارى

الشاذلي جمعة 11:27 ص, الأثنين, 15 فبراير 21