القضية الفلسطينية على مائدة مئويات بمعرض الكتاب

علي راشدفي تقديمه لكتاب "جدلية النجاح والفشل .. عن الفلسطينيين فقط" في ندوة مئويات بقاعة "سيد حجاب" (كاتب وكتاب) قال أحمد فؤاد، مدير الندوة، إن القضية الفلسطينية مسؤولية على مصر، وقال: "إلى جانب كونها قضية وطنية، فنحن نقوم بتأمين جانب مهم في الأمن المصري وهو الجبهة الشرقية التي حدث فيها الكثير من

علي راشد

في تقديمه لكتاب “جدلية النجاح والفشل .. عن الفلسطينيين فقط” في ندوة مئويات بقاعة “سيد حجاب” (كاتب وكتاب) قال أحمد فؤاد، مدير الندوة، إن القضية الفلسطينية مسؤولية على مصر، وقال: “إلى جانب كونها قضية وطنية، فنحن نقوم بتأمين جانب مهم في الأمن المصري وهو الجبهة الشرقية التي حدث فيها الكثير من المشاكل”.

وقدم أحمد فؤاد الكاتب الفلسطيني مروان كنفاني إنه المناضل بالفكر، وعرض القليل عن حياته التي لا يعلم الكثيرون عنها عندما كان لاعبا وكابتن النادي الأهلي وأنه لعب لمنتخب مصر سبع مباريات.

وقال فؤاد إن كتابات كنفاني ناتجة عن محاولات للتكيف مع المتغيرات التي حدثت في حياته على المستوى الشخصي، وعلى القضية الفلسطينية وهي القضية العربية المهمة للعالم العربي بأكمله.

وفي بداية حديثه لم يبد مروان كنفاني متفائلاً بنظرته إلى الواقع الفلسطيني، مشيراً إلى أن التحديات اليوم هي أكبر التحديات التي تواجه الشعب الفلسطيني منذ الاحتلال، قائلًا إن الوضع الفلسطيني يزداد سوءًا، وإن الشعب الفلسطيني لا يواجه خطراً أكبر من الانقسام الفلسطيني، بما في ذلك خطر الاحتلال نفسه.

وقال كنفاني: “الانقسام هو ثغرة سينهزم بها الشعب الفلسطيني، إذا لم يقم الشعب، بفصائله، على تعديل الوضع. الطرفان الأساسيان في الخلاف هما حركة حماس وحركة فتح لا يريدان حقيقة إنهاء النزاع. فالمشكلة الأساسية الآن هي الانقسام، والحل هو تملك الأرض والتمسك بها وليس التخلص من الاحتلال لأن هذا هو الطريق لاستعادة الأرض. عامل القوة لدي الشعب الفلسطيني هو التمسك بالأرض، والواجب الأساسي على السلطة هو التصدي لذلك النزاع الذي يزيد الشعب الفلسطيني حزنا على حزن”.

وبدا كنفاني غير متفائل وهو يؤكد أن الوضع الفلسطيني اليوم أسوأ كثيراً عما كان عليه في أي وقت مضى.

وألقي كنفاني اللوم كثيراً على المواطن الفلسطيني، والانقسام بين السلطة في جعل المواطن الفلسطيني حبيساً لغزة، وقال إن الشعب الفلسطيني يدفع ثمن حصار غزة لمدة عشرة سنوات بسبب نزاع على السلطة وليس نزاعاً على الأرض. وقال: “يجب أن تكون تلك المشكلة واضحة أمام الناس جميعاً وأمام الشعب الفلسطيني، أنا واثق أن الشعب الفلسطيني لا يريد هذا النظام” مشيراً إلى كل من فتح وحماس.

وقدم محمد أبو الفضل، الباحث والكاتب الصحفي ومدير تحرير الأهرام، والمعروف باهتمامه بالشأن الفلسطيني والشؤون العربية، عرضاً للكتاب وألقى الضوء على محاوره الرئيسة، وأضاف بعداً لكملة مروان كنفاني وربطها بالكتاب.

وأوضح أبو الفضل أنه رغم أن عنوان الكتاب عن الفلسطينيين فقط، وإصرار الكاتب على كونه للفلسطينيين إلا أن الكتاب عن العرب بشكل عام ويمس قضايا العالم العربي كافة، وقال: “هي قضية عربية بامتياز وليست قضية فلسطينية”.

وقال أبو الفضل إن كنفاني قدم عرضا تفصيلياً وانتقاداً لاذعاً للسلطة الفلسطينية على الرغم من كتابته الذاتية ومشاركته العمل في السياسة. وقدم انتقاداً موضوعياً للسلطة بأسلوب سردي ذاتي.