القضاء الكورى يؤيد حكما بتغريم كوالكوم الأمريكية 760 مليون دولار

أصدرت المحكمة العليا في كوريا الجنوبية اليوم الخميس حكما لصالح هيئة مكافحة الاحتكار التي فرضت غرامة قدرها تريليون وون (760.8 مليون دولار أمريكي) تم فرضها في عام 2016 على شركة كوالكوم Qualcomm الأمريكية لصناعة الرقائق لقيامها بممارسات تجارية غير عادلة، بحسب وكالة يونهاب.

فرضت لجنة التجارة العادلة الغرامة، في ديسمبر 2016 بعد أن خلصت إلى أن الشركة الواقعة في سان دييجو وشركتين تابعتين لها انتهكت قانون المنافسة الكوري برفض تقديم تراخيص لشركات تصنيع رقائق وطلبت رسوما عالية مقابل براءات اختراع استخدمت من قبل شركات لتصنيع الهواتف الذكية.

اتهمت الوكالة كوالكوم بإساءة استغلال مركزها المهيمن في أسواق الاتصالات المتنقلة.

وأيدت المحكمة العليا اليوم الخميس الحكم السابق لمحكمة سول العليا والذي انحاز إلى قرار لجنة التجارة في دعوى رفعتها شركة كوالكوم لإلغاء الغرامة.