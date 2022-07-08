القضاء السويسري يقر ببراءة رئيسى «الفيفا واليويفا» السابقين من تهم فساد

برأت محكمة سويسرية اليوم الجمعة سيب بلاتر الرئيس السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) ، وميشيل بلاتيني الرئيس السابق للاتحاد الأوروبي للعبة (اليويفا) من تهم الفساد التي وجهت إليهما، بحسب وكالة رويترز.

وقضت المحكمة الجنائية الاتحادية السويسرية ببراءة السويسري بلاتر الذي ظل رئيسا للفيفا طوال 17 عاما من تهم الاحتيال.

وأصدرت المحكمة قرارا مماثلا يقضي ببراءة بلاتيني قائد ومدرب منتخب فرنسا السابق من تهم الاحتيال أيضا.

ونفى دوما الرجلان اللذان كانا يتمتعان بنفوذ بالغ في عالم اللعبة الشعبية حول العالم التهم التي سبق ووجهت إليهما.

الادعاء يتهم بلاتر بترتيب دفع مليوني فرنك سويسري بشكل غير قانوني في عام 2011

واتهم الادعاء بلاتر بترتيب دفع مليوني فرنك سويسري (2.6 مليون دولار) بشكل غير قانوني في عام 2011 من الفيفا إلى بلاتيني بداعي قيام الأخير بدور استشاري مع الفيفا.

وتسببت القضية في إنهاء فترة رئاسة بلاتر الطويلة للفيفا بصورة مشينة، وقضت على آمال بلاتيني في خلافته حيث تم حرمانهما من ممارسة أي نشاط يتعلق باللعبة.

ميشيل بلاتيني الرئيس السابق للاتحاد الأوروبي للعبة (اليويفا)

وقال بلاتر (86 عاما) إن بلاتيني حصل على المبلغ بناء على اتفاق شفهي مقابل عمل استشاري من بلاتيني (67 عاما) لصالح الفيفا بين عامي 1998 و2002.

وكشف النقاب عن دفع المبلغ عقب تحقيقات موسعة قامت بها وزارة العدل الأمريكية في 2015 والتي كانت السبب في استقالة بلاتر من رئاسة الفيفا.

منع بلاتر وبلاتيني من ممارسة أي نشاط متعلق بكرة القدم في 2015

وفي 2015 منع بلاتر وبلاتيني من ممارسة أي نشاط متعلق بكرة القدم لمدة ثمانية أعوام قبل أن يتم تخفيض مدة الإيقاف لاحقا.

وقال بلاتيني الذي فقد وظيفته كرئيس لليويفا بعد الإيقاف إن القضية هي محاولة متعمدة للقضاء على سعيه لتولي رئاسة الفيفا في 2015.

وتولى جياني إنفانتينو الأمين العام السابق لليويفا رئاسة الفيفا بعد فوزه في انتخابات 2016.

تجدر الإشارة إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) كان قد أعلن نهاية الشهر الماضى أن المنظمين باعوا 1.8 مليون تذكرة لكأس العالم هذا العام في قطر قبل الجولة التالية من مبيعات التذاكر والتي ستنطلق في الخامس من يوليو المقبل.

وقال “الفيفا” إن هناك فئة خاصة من التذاكر متاحة فقط لسكان الدولة المضيفة قطر وإن المشجعين في الدولة الخليجية اشتروا أكبر عدد من التذاكر.

وقال الاتحاد الدولي في بيان إنه إضافة إلى قطر، كانت كندا وإنجلترا وفرنسا وألمانيا والهند والسعودية وإسبانيا والإمارات والولايات المتحدة أبرز الدول التي اشترى فيها المشجعون معظم التذاكر.